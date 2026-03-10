Precios del petróleo oscilan mientras guerra en Irán amenaza rutas de transporte y producción

Publicado por AP Creado: Actualizado:

La guerra en Irán ha trastocado la producción y el transporte marítimo de petróleo en Oriente Medio, afectando los suministros de energía en todo el mundo.

Esas interrupciones hicieron que el petróleo se disparara el lunes, aunque cayeron rápidamente después de que el presidente estadounidense Donald Trump insinuara que la guerra podría estar cerca de su fin.

El precio de un barril de crudo Brent, el referente internacional, subió hasta 119,50 dólares por barril el lunes, su nivel más alto desde el verano boreal posterior a la invasión rusa de Ucrania en 2022. El West Texas Intermediate también se disparó por encima de 119,48 dólares por barril en un momento dado. Pero esos precios cayeron a menos de 90 dólares a última hora del lunes, después de que Trump dijera a CBS News que cree que “la guerra se ha completado bastante” .

Aun así, eso es mucho más que los aproximadamente 70 dólares por barril a los que se vendía el crudo antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran la guerra contra Irán el 28 de febrero.

La guerra ha implicado a países e infraestructura que son cruciales para la producción y el movimiento de petróleo y gas en todo el mundo. E Irán nombró el lunes al ayatolá Mojtaba Khamenei para suceder a su difunto padre como líder supremo, una nueva señal de desafío por parte del liderazgo del país mientras Estados Unidos e Israel continúan con intensos bombardeos.

La amenaza de ataques prácticamente ha impedido el tráfico de buques petroleros en el estrecho de Ormuz, una estrecha vía fluvial frente a la costa de Irán por la que en un día típico navega una quinta parte del petróleo mundial. Grandes productores de petróleo de la región como Irak , Kuwait y Emiratos Árabes Unidos han recortado su producción debido a restricciones a la exportación porque se están quedando sin espacio de almacenamiento. Irán, Israel y Estados Unidos también han atacado instalaciones de petróleo y gas desde que comenzó la guerra, lo que agrava las preocupaciones sobre el suministro.

“En términos económicos, esta ya es la mayor crisis de suministro de petróleo de la historia”, dijo Nicholas Mulder, profesor asistente de historia que estudia los impactos económicos de las guerras en la Universidad de Cornell. Debido a que los productores del golfo Pérsico han ido reduciendo o deteniendo la producción, “estamos viendo aproximadamente de tres a cuatro veces más barriles de petróleo perdidos que durante las crisis petrolera de 1973 y 1979”.

El costo de la guerra sobre objetivos civiles y el sector energético iba en aumento durante el fin de semana, en particular mientras en Teherán ardían depósitos de petróleo tras ataques de Israel el domingo. Mientras tanto, al otro lado del golfo Pérsico, Bahréin acusó a Irán de atacar una planta desalinizadora vital para el suministro de agua potable. La compañía petrolera nacional de Bahrein declaró una situación de fuerza mayor para sus embarques después de que un ataque iraní incendiara su refinería. La maniobra legal libera a la compañía de obligaciones contractuales debido a circunstancias extraordinarias.

Y la guerra ha interrumpido cadenas de suministro críticas. Aproximadamente 15 millones de barriles de crudo —cerca del 20% del petróleo mundial— suelen transportarse cada día a través del estrecho de Ormuz, según la firma independiente de investigación Rystad Energy. La amenaza de ataques iraníes con misiles y drones prácticamente ha impedido que los buques que transportan petróleo y gas desde Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irán atraviesen el estrecho.

Algunos expertos advierten de repercusiones prolongadas.

Jim Burkhard, vicepresidente y director global de investigación de crudo en S&P Global Energy, señaló en particular los recortes de producción y las restricciones de almacenamiento, y observó que la crisis había evolucionado más allá de ser únicamente un problema de transporte, y que restablecer la producción será “un enorme ejercicio técnico que podría durar semanas o más”.

E incluso podrían llegar precios del petróleo aún más altos en un futuro cercano. Si el estrecho de Ormuz permanece cerrado aunque sea por unas pocas semanas, el precio del crudo podría alcanzar hasta 150 dólares por barril o más, según estrategas de petróleo y gas de Macquarie Research. Eso superaría picos anteriores de alrededor de 147 dólares alcanzados poco antes de la crisis financiera de 2008.

Otros, sin embargo, esperan que las interrupciones sean más breves. Investigadores de Oxford Economics predicen que los precios caerán a un promedio de 80 dólares por barril para el trimestre, pero señalaron el lunes que el “riesgo de una crisis más prolongada ha aumentado claramente”.

Los precios se moderaron después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, dijera que el Grupo de los Siete podría recurrir a sus reservas de emergencia de petróleo en respuesta al alza de los precios. Pero más tarde el lunes, el G7 dijo que había decidido no utilizar sus reservas estratégicas, al menos por ahora.

“Aún no estamos ahí”, declaró el ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, después de presidir una reunión de sus homólogos del G7. Aun así, dijo a los periodistas en Bruselas que el grupo estaba “listo para tomar las medidas necesarias y coordinadas para estabilizar los mercados, como el almacenamiento estratégico”.

Trump desestimó el sábado la idea de recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo, diciendo que los suministros estadounidenses eran amplios y que los precios pronto bajarían.

Sin embargo, el aumento de los costos del petróleo y el gas natural sigue empujando al alza los precios de los combustibles, con efectos en cadena sobre una serie de industrias, desde el combustible para aviones hasta las facturas de electricidad de los hogares.

Expertos como Burkhard señalan que las economías asiáticas son especialmente vulnerables debido a la fuerte dependencia de la región de las importaciones procedentes de Oriente Medio.

Irán exporta aproximadamente 1,6 millones de barriles de petróleo al día, en su mayoría a China, que ha pedido un fin inmediato de los combates. Beijing podría buscar suministros en otro lugar si se interrumpen las exportaciones iraníes, otro factor que podría aumentar los precios de la energía.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, advirtió el lunes que habría sanciones estrictas para refinadores y gasolineras a los que se descubra acaparando o manipulando los precios, y manifestó que sería prudente encontrar alternativas a los suministros que deben viajar a través del estrecho de Ormuz.

En todo el sudeste asiático, el aumento de los precios ha provocado largas filas ante las gasolineras.

Pero las alzas de precios se están extendiendo por todo el mundo. Los mayores costos de la energía elevan la inflación, presionan los presupuestos de los hogares y merman el gasto de los consumidores, que es el motor dominante detrás de algunas grandes economías, como la de Estados Unidos. Esas preocupaciones se han extendido a los mercados financieros, haciendo caer bruscamente los precios de las acciones desde que comenzó la guerra .

Estados Unidos es ahora un exportador neto de petróleo, por lo que “sufrirá menos" que Europa o Asia "por un repunte del Brent y del WTI por encima de 100 dólares”, señaló el lunes el analista jefe de mercado de FxPro, Alex Kuptsikevich. Aun así, subrayó que anteriores aumentos rápidos de los precios del petróleo han contribuido a recesiones en Estados Unidos.

En Estados Unidos, el precio promedio de un galón de gasolina regular subió a 3,48 dólares a primera hora del lunes, casi 50 centavos más que una semana antes, según la asociación automovilística AAA. El diésel, muy utilizado en el transporte marítimo, se vendía a unos 4,66 dólares por galón, un aumento semanal de más de 80 centavos.