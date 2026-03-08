El presidente de Irán dice que la nación "no cederá" ante la presión de EE. UU. e Israel

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Israel ha atacado el sur del Líbano, Beirut y una instalación de almacenamiento de petróleo en Teherán mientras la guerra en Oriente Medio sigue intensificándose, y el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió “muchas sorpresas” para la próxima fase del conflicto.

Irán también atacó una planta desalinizadora en Baréin. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que un ataque aéreo estadounidense dañó una planta desalinizadora iraní en la isla de Qeshm, advirtiendo que, al hacerlo, «Estados Unidos sentó este precedente, no Irán». Esta infraestructura es crucial para el suministro de agua potable en los áridos desiertos del Golfo.

Un ataque israelí contra una instalación de almacenamiento de petróleo en Teherán provocó columnas de fuego que se pudieron ver en un video de Associated Press como un resplandor contra el cielo nocturno del sábado. Parecía ser la primera vez que una instalación industrial civil era blanco de la guerra.

El conflicto ha sacudido los mercados mundiales, interrumpido los viajes aéreos y dejado al liderazgo de Irán debilitado por cientos de ataques aéreos israelíes y estadounidenses.

Principales novedades que estamos siguiendo:

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, amenazó con intensificar los ataques contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio, afirmando que Irán "no cederá" ante la presión de Estados Unidos e Israel. El sábado, pareció retractarse de sus declaraciones conciliadoras hacia sus vecinos del Golfo. Dichas declaraciones, en las que se disculpó por los ataques en su territorio, fueron rápidamente desmentidas por los radicales iraníes.

Los funcionarios de inteligencia estadounidenses creen que Rusia ha proporcionado a Irán información para atacar a tropas y activos estadounidenses en Oriente Medio. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró el domingo en una entrevista que «la cooperación militar entre Irán y Rusia no es algo nuevo».

Un ataque israelí contra una instalación petrolera cubrió de humo partes de la capital iraní, Teherán, el domingo, mientras Israel reanudaba los ataques en el Líbano. El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometieron continuar con la campaña, que ya lleva nueve días y que se ha extendido por toda la región, parece no tener fin.

Las naciones del Golfo , Baréin, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, informaron el domingo del lanzamiento de nuevos misiles iraníes hacia ellas, incluyendo varios que impactaron en nuevas categorías de infraestructura civil. Las plantas desalinizadoras abastecen de agua a millones de residentes de la región, lo que genera nuevos temores de riesgos en varias naciones desérticas y áridas.

La evidencia sugiere que la explosión mortal en una escuela primaria iraní probablemente fue un ataque aéreo estadounidense . El ataque del 28 de febrero causó la mayor cantidad de muertes civiles reportadas desde el inicio de la guerra, lo que provocó fuertes críticas de las Naciones Unidas y los defensores de los derechos humanos. Estados Unidos no ha aceptado su responsabilidad, pero afirmó estar investigando el asunto.

El número de muertos sigue aumentando. Al menos 1.230 personas en Irán, más de 300 en el Líbano y alrededor de una docena en Israel han muerto, según las autoridades de esos países.