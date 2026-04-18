Ministerio Público dice el caso Intrant era un “fraude anunciado

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

En una cronología de lo que llamó “un fraude anunciado”, el Ministerio Público presentó ayer conversaciones por Whatsapp entre Hugo Beras y Jochy Gómez, que según dijo, evidencian que durante el proceso para la modernización de la red semafórica, el Intrant estaba en manos del principal beneficiario del contrato.

El fiscal Jhonatan Pérez, afirmó que ambos imputados coordinaban la adjudicación del contrato desde marzo del 2023, “a pesar de que los sobres de la licitación ni siquiera se habían abierto formalmente”, ignorando los principios de transparencia y libre competición.

Para avalar su afirmación, mostró un documento titulado “ Prueba de concepto de Intrant”, un documento en PDF que días antes de la prueba técnica oficial le envió Jochy a Hugo, “con instrucciones sobre cómo debía ejecutarse el proceso para favorecer a su empresa”, Aurix, S.A.

Indicó el fiscal que la prueba de concepto estaba programada para los días 27 y 28 de abril, y Jochy envió el documento a Hugo el día 21. Es decir, 5 días antes.

También sugiere veedores

Siguiendo el hilo de las conversaciones por Whatsapp, el 21 de abril Jochy le comunicó a Hugo que tenía confirmado tres invitados como veedores para el día 28. Uno era el comunicador José Laluz, y dos del Palacio que no fueron identificados.

Jochy le pide a Hugo que se comunique con Laluz, y el exdirector del Intrant acepta, afirmando que con el (Laluz) “se logra un doble propósito”

También le sugirió a un un veedor tecnológico con la recomendación de que era amigo suyo “habla mucho de eso y todo lo futurista lo aprueba pero la invitación tiene que venir de ti exactamente”.

A esto, Hugo contesta; “si es de mi parte, él no va a entrar en eso. Te explico en persona”.

“Ok, deja a ver qué invento”, le dijo Jochy.

PLIEGO CONDICIONES/CONTRATO

En su réplica a los imputados, el MP dijo que incluso, el pliego de condiciones y el contrato para la licitación de marras no fueron hechos en el Intrant, ni por el Consultor Jurídico de la institución.

Recordó que de acuerdo con la defensa del Consultor Jurídico “eso lo trajeron hecho de fuera, también algunos de los peritos que participaron”.

Es decir, que Jochy y Hugo discutieron la programación de un contrato, sugiriendo que una reunión o evento coincidiera con la semana de la adjudicación, a pesar de que el proceso de licitación estaba aún abierto y no se había realizado la prueba de concepto, dijo el fiscal ante la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción.Por el supuesto fraude de RD$1,317 millones son imputados además Pedro Padovani , Samuel Baquero, Frank Díaz Warden, Juan Alvarez y otros.