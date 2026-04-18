Fallece mujer durante cirugía estética en clínica de la capital

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Una mujer joven perdió la vida, mientras era sometida a una cirugía estética, en un hecho ocurrido en una clínica de la capital.

El abogado Andrés Toribio, quien hizo la denuncia, dijo que la víctima es Anyeli Meliza Sánchez Castillo, de 27 años, quien falleció el pasado miércoles, cuando le realizaban procedimiento médico.

Toribio calificó como preocupante que luego del deceso, el médico actuante habría ordenado trasladar el cuerpo desde la clínica donde fue la cirugía hacia otro centro de salud.

De acuerdo al jurista, cuando en ese segundo lugar confirmaron que la joven había fallecido, colocaron el cadáver en una ambulancia y lo trasladaron a una funeraria.

Toribio aseguró que luego los familiares fueron informados sobre la ubicación del cuerpo y solicitaron la intervención del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para realizar el levantamiento de lugar.

En opinión del abogado, el traslado del cuerpo por parte de la clínica habría sido con la intención de evitar el proceso legal que implica el levantamiento del cadáver en el lugar donde ocurrió la muerte y la realización de autopsia.

Manifestó que los estudios médicos previos, muestran que la joven fallecida estaba en buen estado de salud antes de someterse a la cirugía.