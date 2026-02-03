Prohíben gobierno EU dar fin “amparo” miles haitianos

Publicado por AP Creado: Actualizado:

SPRINGFIELD, Ohio, EE.UU.- AP

Una jueza federal prohibió el lunes al gobierno del presidente Donald Trump poner fin a las protecciones temporales que permiten que alrededor de 350.000 haitianos vivan y trabajen en Estados Unidos.

La jueza de distrito Ana Reyes, en Washington, concedió una suspensión a la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus iniciales en inglés) para los haitianos mientras una demanda para impugnar la medida avanza en los tribunales. La designación de TPS para personas del país caribeño estaba programada a finalizar el 3 de febrero.

En su opinión de 83 páginas, Reyes señaló que la parte demandante probablemente prevalecerá, y que encontró "sustancialmente probable" que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, predeterminó su decisión debido a una "hostilidad hacia inmigrantes no blancos".

"Durante la suspensión, la terminación será nula, inválida y sin efecto legal", dijo la jueza en su orden de dos páginas, agregando que, por ahora, la terminación no afecta la capacidad de los beneficiarios para trabajar y contar con protecciones a la detención y deportación.

El TPS puede ser otorgado por el titular de Seguridad Nacional si se considera que las condiciones en los países de origen son inseguras debido a un desastre natural, inestabilidad política u otros riesgos. Aunque otorga a los titulares de TPS el derecho a vivir y trabajar en EEUU, no proporciona una vía legal hacia la ciudadanía.