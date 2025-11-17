Protestas en México: Lo que está pasando con la generación Z y cómo ha respondido Claudia Sheinbaum

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

México afronta una nueva ola de tensión tras las protestas encabezadas este sábado por la llamada Generación Z, en la que participaron alrededor de 20,000 personas para manifestarse contra el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Las movilizaciones dejaron un saldo de 20 civiles heridos, 100 policías lesionados, además de una veintena de detenidos y otra persona remitida por “faltas administrativas”.

De los agentes afectados, 14 permanecen hospitalizados, aunque sus lesiones no ponen en riesgo la vida, mientras que 26 ya fueron dados de alta.

Dos días después de la protesta, la opinión pública mexicana se mantiene dividida: hay quienes respaldan la actuación de la Policía local y quienes cuestionan el uso de la fuerza durante el enfrentamiento registrado a las puertas del Palacio Nacional.

Sheinbaum pide investigar a “grupo muy violento” presente en la marcha

Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que solicitó a la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, investigar a un presunto grupo violento que, según afirmó, provocó el choque con las autoridades durante la marcha.

“Pedí a la fiscal de la Ciudad de México que es muy importante que se investigue quiénes son estos grupos, por qué esta violencia, (si) están pagados. Esta idea que quisieron generar internacional de que los jóvenes están contra la transformación, primero, es falsa”, declaró en su conferencia matutina.

¿Por qué protestaron?

La marcha, marcada por banderas de One Piece y consignas como “¡Fuera Claudia!”, buscaba expresar el “hartazgo político” hacia el Gobierno y denunciar la impunidad frente a la violencia que vive el país.

El recorrido inició en el Ángel de la Independencia y concluyó en el Zócalo capitalino, donde un grupo identificado como bloque negro golpeó, escaló y derribó con martillos algunas de las vallas instaladas alrededor del Palacio Nacional.

La protesta reunió a estudiantes, campesinos, miembros de partidos de oposición y ciudadanos afectados por la violencia, como Christian, originario de Michoacán, quien declaró a EFE que la situación en su estado “está rebasada”. Señaló como ejemplo el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Esto se produce después de que Sheinbaum vinculara al colectivo ‘Generación Z México’ con sectores opositores al partido gobernante Morena, aunque asistentes como Christian insisten en que el descontento responde al clima general de inseguridad:

más de 133,000 personas desaparecidas y casi 60 asesinatos diarios en el país.

