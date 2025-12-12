Putin expresa solidaridad con el pueblo venezolano

Publicado por AP Creado: Actualizado:

MOSCÚ.- AP

El presidente ruso Vladímir Putin expresó ayer, jueves, su “solidaridad con el pueblo venezolano” en medio de las crecientes tensiones entre el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y la administración de Trump.

El Kremlin declaró en un comunicado que Putin habló por teléfono con Maduro y reafirmó su apoyo a la política del líder venezolano de “proteger los intereses nacionales y la soberanía frente a la creciente presión externa”.

La llamada se produce un día después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a la costa de Venezuela, la última táctica de la administración del presidente Donald Trump para aumentar la presión sobre Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Durante un testimonio ante el Congreso el jueves, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, vinculó la incautación del buque con los esfuerzos antidrogas de la administración Trump en la región. Estados Unidos ha acumulado su mayor presencia militar en la región en décadas y ha lanzado una serie de ataques mortales contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas.

Dejar el cargo.-

Maduro ha insistido en que el verdadero propósito de las operaciones militares de Estados Unidos es forzarlo a dejar el cargo. El gobierno de Venezuela sostiene que la incautación del petrolero constituye un robo flagrante y un acto de piratería internacional.

El gobierno del país sudamericano señaló que Putin había reafirmado categóricamente su apoyo a Maduro en su llamada.

Añadió en un comunicado que Putin le había dicho a Maduro que la comunicación directa entre Moscú y Caracas permanecería abierta permanentemente y que Rusia continuaría apoyando a Venezuela en su lucha por afirmar su soberanía, el derecho internacional y la paz.