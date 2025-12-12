La Casa de Alofoke y la Mansión de Luinny: Los contenidos más virales del 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el 2025, dos realities dominicanos se disputaron la atención del público: La Casa de Alofoke 2 y La Mansión de Luinny, quienes se convirtieron en los en vivos de transmisión 24/7 que marcaron la pauta, incluso fue parte de la agenda de muchos programas de radio y televisión este 2025.

Críticas, sanciones a los participantes y debates fue lo que desató este fenómeno digital convirtiendo algunos momentos en los más virales en las distintas plataformas como Tiktok, Instagram y X (antiguo Twitter).

Por eso, hoy te traemos algunos de estos acontecimientos vividos:

La Casa de Alofoke 2: Récord Guinness, reproches y viralidad

No se tiren que hay piraña

La Fruta

Durante una dinámica dentro de la casa, varios participantes estaban alrededor de la piscina y uno de ellos estaba a punto de lanzarse y La Fruta gritó: “¡No se tiren, que hay piraña!”.

El romance entre La Perversa y Michael Flores

Otros de los momentos más virales del reality fue el supuesto romance entre la cantante La Perversa y el influencer Michael Flores.

Miradas que hablaban más que las palabras, coqueteos, risas y besos fueron las escenas que se difundieron en TikTok, Instagram Reels y X (antes Twitter), generando muchos comentarios y siendo tema de conversación por los usuarios.

Alofoke saca a asistente en la fiesta final

Santiago “Alofoke” Matías protagonizó un momento tenso al sacar del evento a una asistente, tras este último quejarse porque hablaba mucho.

La escena fue captada en video y hasta se creó un dewbow de eso.

Movimiento Matrimonio Feliz solicita a Cultura evaluar contenido

El comunicado

El Movimiento Matrimonio Feliz (MMF) remitió una comunicación formal al Ministerio de Cultura, para solicitar que se evalúe el espectáculo “La casa de Alofoke”, debido a que consideran que su contenido podría afectar valores familiares.

Según indican, incluyen escenas de violencia, lenguaje vulgar y conductas inmorales que podrían influir negativamente en la audiencia.

Récord Guinness y de audiencia

Santiago Matías con su placa

La Casa de Alofoke 2 en los primeros 15 minutos alcanzó cerca de 1.1 millones de usuarios conectados.

Durante su transmisión continua por YouTube, se reportó que noches con miles de dispositivos conectados hasta llegar a los 3.5 millones.

Al final, Alofoke Media Group recibió un Récord Guinness por la transmisión en vivo más larga del mundo, por “La Casa de Alofoke 2”.

El ganador “Team Fruta”

Romeo Santos y La Fruta

José Manuel de la Cruz, mejor conocido como La Fruta, ganó en esta segunda casa por el apoyo masivo del público.

Obtuvo cuatro millones de pesos dominicanos, un Ferrari Purosangue rojo y una cadena de diamantes durante la final.

Pero, semanas antes ya había ganado una yipeta Changan durante una de las dinámicas del programa.

La Mansión de Luinny: espectáculo, peleas y viralidad

La Mansión de Luinny producida por Luinny Corporán, marcó viralidad con un formato similar: convivencia, retos y transmisión en vivo.

Los participantes fueron seleccionados juiciosamente de varios países y acumuló millones de reproducciones y convirtió en tendencia por múltiples shorts que se replicaron en las distintas plataformas como Tiktok e Instagram.

Estreno sorpresivo

Participantes de La Mansión de Luinny

Luinny Corporán sorprendió al adelantar el estreno de La Mansión de Luinny para el 29 de octubre, una fecha anticipada a la que ya todos esperaban.

Durante varias semanas ocupó el segundo lugar global en ranking de “streamers hispanos más vistos” según el chart de TVTOP.

Yina Calderón (La villana favorita)



La convivencia no estuvo exenta de incidentes, tal como se produjo con Yina Calderón, quien tuvo momentos polémicos por tener altercados con varios de sus compañeros, como es el caso de La Bella Chanel, lo cual provocó sanciones.

La queja de Ana Carolina

Al revisar la nevera, la influencer en un momento cuestionó los alimentos que se encontraban en la nevera y dijo que solo había salami y pollo.

Este corte se volvió viral rápidamente y por supuesto, fue tema de conversación en varios programas de farándula.

El apasionado beso de La Moyeta y y Asaf

Durante una dinámica dentro del reality, La Moyeta y y Asaf protagonizaron un apasionado beso que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

La Piry fue lanzada a la piscina por Yina Calderón

El malestar comenzó cuando Yina Calderón utilizó su blower y salió un polvo blanco, esta “broma fue atribuida a La Piry, debido a las otras peleas antes.

Luego, Calderón le fue a reclamar a tal punto de empujar a La Piry al agua. Al final, el golpe provocó que esta última terminará con collarín cervical.

Chelsy García demostró que "hija de gato, casa ratón"

Desde pequeña Chelsy García ha demostrado su talento en donde quiera que vaya y su participación dentro de la Mansión no pasó de ser percibida.

Su carisma, inteligencia y manejo la llevó a ganar el segundo lugar y recibió 25, 000 dólares por dinámicas de patrocinadores.

La gran ganadora

Karina García se consagró como la primera ganadora de esta edición. La fémina recibió 100, 000 dólares.

Ambos formatos dejaron claro que este tipo de entretenimiento llegó para quedarse.