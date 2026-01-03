La respuesta de Lula a la intervención de EE.UU. en Venezuela: 'Línea inaceptable'

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

São Paulo, 3 ene (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado que la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, así como los bombardeos al país sudamericano por parte de Estados Unidos "cruzan una línea inaceptable".

Lula aseguró en un comunicado que el ataque a Venezuela lanzado durante la madrugada, con bombardeos en Caracas y otras zonas del país, supone una "afronta gravísima a la soberanía" de esa nación, además de un "precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional".

"Atacar países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso para un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo", destacó el líder de la mayor potencia latinoamericana.

El presidente brasileño añadió que la operación militar de EE.UU. "recuerda a los peores momentos de la interferencia en la política de América Latina" y "amenaza la preservación de la región como zona de paz".

En ese sentido, dijo que Naciones Unidas "necesita responder de forma vigorosa" a lo ocurrido y que Brasil "sigue a disposición" para "promover la vía del diálogo y de la cooperación".

Previamente, el presidente estadounidense, Donald Trump, describió la operación como "un ataque a gran escala" y anunció que Maduro fue "capturado y sacado del país".

De acuerdo con la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, el mandatario venezolano y su esposa Cilia Flores, que también fuera capturada, afrontarán "pronto" la justicia de la nación norteamericana por las acusaciones de narcotráfico.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su parte, denunció que se desconoce el paradero de Maduro y su esposa y exigió al Gobierno de Trump que presente una prueba de vida de ambos.

A comienzos de diciembre, Lula habló por separado con Trump y con Maduro para intentar mediar en el conflicto, agravado hace cuatro meses con el despliegue de una flota de guerra estadounidense frente a las costas venezolanas.

El gobernante brasileño se ha mostrado crítico con la campaña bélica de Estados Unidos en América Latina y el Caribe y ha reiterado desde entonces que la región es una zona de paz.

En septiembre, el Gobierno de Trump inició una serie de ataques contra lanchas civiles que, según Washington, pertenecen a bandas de narcotraficantes.

El Ejecutivo estadounidense ha justificado sus acciones contra Venezuela acusando a Maduro de liderar una organización internacional de narcotráfico.