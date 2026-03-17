Rey Felipe VI: España abusó de América

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MADRID. AP

El rey de España, Felipe VI, afirmó ayer que la conquista española de las Américas incluyó “mucho abuso” y “controversias morales y éticas”, con tono conciliador en una disputa de años entre España y México por los abusos de la era colonial cometidos por la corona española hace siglos.

El monarca hizo esas declaraciones al conversar con el embajador de México en España, Quirino Ordaz, en una visita a exposición museística en Madrid sobre papel de mujeres en el México precolombino. Felipe VI señaló hay cosas que cuando "las estudiamos no pueden hacernos sentirnos orgullosos”.