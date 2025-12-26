Rusia condena intentos de EEUU de desestabilizar a Venezuela

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Rusia condenó ayer los intentos de Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela y confió en que se pueda resolver la cuestión por las vías legales.

“Condenamos enérgicamente estos actos (las acciones de EE.UU. en torno a Venezuela) y exigimos estabilidad y respeto a la legalidad en el ámbito marítimo”, señaló la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa.

La que trabajó como diplomática en Washington añadió que Moscú “aboga por la distensión de la situación actual y por el mantenimiento de la confianza y la previsibilidad".

Zajárova calificó los últimos acontecimientos en el Caribe como “caos legal”, al haberse “reactivado prácticas que creíamos haber olvidado hace mucho, tales como la apropiación ilegal de activos ajenos, la piratería, los asaltos y el bandidaje”, informa la agencia TASS.

De este modo, interpeló al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que gracias a su “pragmatismo y racionalidad”, se solucione el asunto “en el marco de las normas jurídicas internacionales".

Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene una presencia militar en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, que el Gobierno de Nicolás Maduro considera una “amenaza” de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen, aunque Donald Trump asegura que es para combatir el narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos declaró el lunes que Maduro sería “inteligente” si eligiera dejar el poder y le advirtió de que, si “se hace el duro”, será “la última vez” que lo haga.

Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, A través de su cuenta de Telegram, extendió el agradecimiento en nombre del presidente Nicolás Maduroagradeció a Rusia por apoyar la defensa de la soberanía de Venezuela. También valoró el “apoyo inquebrantable” de Rusia en la preservación de la zona de paz en el Caribe.