Rusia envía a Irán drones con tecnología mejorada

Publicado por AP Creado: Actualizado:

LONDRES.- AP

Rusia envió a Irán un cargamento de drones que incluye versiones mejoradas de la tecnología de esos dispositivos que Teherán suministró originalmente a Moscú tras su invasión a Ucrania, informaron a The Associated Press funcionarios de Estados Unidos y de Europa.

Irán ha lanzado andanadas de drones contra Israel, sus vecinos del Golfo y bases de Estados Unidos en todo Oriente Medio desde hace más de un mes, tras el ataque de Washington y Tel Aviv contra el país. Aunque Irán tiene sus propias reservas de drones Shahed, Rusia ha introducido mejoras en el diseño durante la guerra en Ucrania, entre ellas, la incorporación de mejores capacidades de navegación.

Funcionarios rusos e iraníes han mantenido conversaciones “muy activas” este mes sobre el traslado de drones desde Rusia a Irán, indicó a la AP el funcionario europeo de inteligencia.

Un funcionario de EEUU señaló que no está claro si el envío es una entrega única o parte de una serie. Ninguno de los dos pudo precisar cuán importante es la entrega ni cuántos drones se enviaron. Otro funcionario europeo comentó que un número pequeño de aviones no tripulados no tendría un gran impacto en el resultado de la guerra. Todos los funcionarios declararon bajo condición de anonimato.