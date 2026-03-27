Rusia niega pase datos sobre inteligencia Irán

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París.- EFE

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, negó ayer, jueves, que su país esté pasando “información de inteligencia” a Irán contra objetivos de Estados Unidos, en respuesta a las acusaciones de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, durante la reunión ministerial del G7 celebrada en la localidad francesa de Cernay la Ville.

“Mantenemos relaciones muy estrechas con Irán, en particular un acuerdo en materia de armamento. Hemos suministrado material militar a Irán, pero no podemos aceptar las acusaciones que se nos hacen de transmitir inteligencia a Irán”, manifestó Lavrov, en una entrevistapor el canal público 'France 2'.

Durante la reunión de los ministros de Exteriores del G7, Kallas pidió a EE.UU. que presione a Rusia no solo para negociar un fin justo para la guerra de Ucrania, sino también porque Moscú está ayudando a Irán a atacar a países vecinos y bases estadounidenses.

“Rusia está ayudando a Irán con inteligencia para poner en la diana a estadounidenses, para matar estadounidenses. Y Rusia está ahora también apoyando a Irán con drones para poder atacar países vecinos y también bases militares de los EEUU”, dijo Kallas.

Lavrov insistió en que los ataques a Irán son una violación del derecho internacional. “No es solo a Irán a quien hemos defendido, aunque sea un socio estratégico -que no un aliado, sino un socio con el que tenemos un acuerdo-. Lo que defendemos es, en primer lugar, el derecho internacional. Y no puedo imaginar que los franceses, que tradicionalmente resaltan su apego al derecho internacional, no vean lo que está sucediendo”, señaló.