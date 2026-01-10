Ucrania
Secretario de ONU condena ataques rusos
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó ayer enérgicamente los “continuos ataques selectivos con drones y misiles” llevados a cabo por Rusia contra infraestructuras civiles críticas en Ucrania.
“Estos ataques han provocado numerosas víctimas civiles y han dejado a millones de ucranianos sin servicios esenciales como electricidad, calefacción y agua, en un momento de extrema necesidad humanitaria”, dijo Guterres a través de su portavoz, Stéphane Dujarric.
