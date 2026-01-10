Gobierno inaugura y mejora obras hídricas en San Juan

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las Matas de Farfán.– El presidente Luis Abinader y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, inauguraron este sábado la planta de tratamiento de aguas residuales y el mejoramiento del alcantarillado sanitario de Las Matas de Farfán, además de la ampliación del acueducto de Las Matas de Farfán, la reconstrucción de la línea de impulsión del acueducto Juan de Herrera, la habilitación del acueducto El Córbano y la ampliación del acueducto Múltiple Yabonico, obras que fortalecen el acceso al agua potable y el saneamiento en la región.

Durante el acto, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, el presidente Luis Abinader, afirmó que su gobierno ha realizado una inversión sin precedentes en agua potable y alcantarillado sanitario, al destinar anualmente cinco veces más recursos que administraciones anteriores y considerar estas obras como una prioridad de salud pública y bienestar social.

“Porque estas obras son salud, salud para los dominicanos y para las dominicanas. Y nosotros hemos invertido por año, cinco veces más que los gobiernos anteriores en agua y alcantarillado sanitario, y ahí están los números de cuántas personas le hemos dado, le hemos llevado agua a sus hogares", manifestó Abinader.

El mandatario señaló que, aunque las obras de agua y saneamiento no siempre se ven, su impacto se siente directamente en la salud, la calidad de vida y la economía de las familias dominicanas. En ese sentido, explicó que el INAPA forma parte de la estructura del Ministerio de Salud, debido a la relación directa entre el acceso al agua potable y la prevención de enfermedades.

Abinader resaltó que miles de hogares en todo el país han sido beneficiados con el acceso al agua potable, y anunció importantes proyectos en ejecución y planificación. Entre ellos, destacó la próxima inauguración del acueducto de barrera de salinidad, que aportará dos metros cúbicos adicionales de agua para Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, así como un proyecto mayor en planificación para llevar diez metros cúbicos de agua al Gran Santo Domingo, con financiamiento acordado con el BID y la CAF.

Asimismo, informó sobre inversiones superiores a los 2,000 millones de pesos para mejorar y ampliar el sistema de acueducto de Santiago, así como proyectos estratégicos en el sur del país, incluyendo Barahona, donde el agua llegará por gravedad gracias a la presa de Monte Grande, duplicando la disponibilidad del servicio en la zona.

En el este del país, el presidente anunció el inicio de proyectos de agua potable y plantas de tratamiento en ciudades costeras como La Caleta, Boca Chica, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey y Bávaro, una de las regiones de mayor crecimiento poblacional y turístico.

El jefe de Estado reconoció que el crecimiento acelerado de la población, especialmente en zonas urbanas como Santo Domingo Oeste, representa un reto constante para la provisión de servicios públicos, pero aseguró que el Gobierno continúa trabajando para responder a esa demanda con planificación e inversión sostenida.

Señaló que el presente año será decisivo en materia de obras de agua potable y saneamiento, con proyectos en ejecución y otros programados en distintas provincias del país, los cuales contribuirán a mejorar la salud, la tranquilidad y el desarrollo económico de las comunidades, reafirmando el compromiso del Gobierno con elevar la calidad de vida de todos los dominicanos y dominicanas.

Las infraestructuras entregadas forman parte del compromiso del Gobierno de garantizar salud, bienestar y calidad de vida a la población, especialmente en comunidades que por años esperaron soluciones definitivas en materia de agua potable y saneamiento.

La ampliación del acueducto de Las Matas de Farfán incluyó la construcción de un campo de pozos, un nuevo tanque de almacenamiento con capacidad de 400 metros cúbicos, la instalación de 1,653 acometidas, así como líneas de conducción y redes de distribución, lo que permitirá mejorar de manera significativa el suministro de agua potable en la zona.

En tanto, el mejoramiento del alcantarillado sanitario de Las Matas de Farfán abarcó la rehabilitación de la planta de tratamiento, la construcción de dos lagunas facultativas y una laguna de acabado, además de la instalación de 8,000 metros de tuberías de 8 pulgadas, garantizando una adecuada operación del sistema, la protección de la salud pública y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Inicio del programa más ambicioso de inauguraciones con impacto en más de 2 millones de dominicanos

De su lado, el director ejecutivo del INAPA, Wellington Arnaud, destacó que estas cinco obras se constituyen en el inicio del programa más ambicioso de inauguración de proyectos en todo el territorio nacional que estarán inaugurando junto al presidente Abinader en las próximas semanas y meses y que van a impactar a más de 2 millones de dominicanos, con una inversión de más de 20 mil millones de pesos y proyectos que se han ejecutado para mejorar la calidad de vida de la gente.

"Quiero anunciar un compromiso que hizo el presidente Abinader y que se constituyó en una demanda de toda la provincia y es precisamente que ya está en el portal el alcantarillado sanitario del Córbano, en San Juan de la Maguana. Quiero anunciar, una obra que también representa un modelo de gestión incluyente, enfocado en no dejar a nadie atrás, porque desde los años del dictador se está esperando en la provincia de Elías Piña, en el municipio de Comendador y el Llano, un nuevo acueducto y ya ese acueducto se está licitando, para cumplir una vez más el compromiso que hizo el presidente Luis Abinader", resaltó Arnaud.

Asimismo, la gobernadora de la provincia San Juan, Ana María Castillo, reconoció la gestión y el compromiso del presidente Abinader al asegurar que con esta obra se fortalece el sistema de abastecimiento y tratamiento de agua, garantizando un servicio más eficiente, digno y acorde con el crecimiento de la población. Agregó que hoy San Juan continúa avanzando con hechos, soluciones reales y obras que impactan positivamente la vida de la gente.

Además, el alcalde de Las Matas de Farfán, Gustavo Suero, agradeció al presidente Abinader y a la primera dama Raquel Arbaje por la realización de esta obra, resaltando que, en cualquier escenario en el que ella se encuentre, siempre hace referencia a Las Matas de Farfán. En ese orden, destacó que actualmente el municipio tiene resuelto en un 95 % el problema del suministro de agua potable. “Agradecerle por esta planta de tratamiento que por años necesitábamos que se construyera en nuestro municipio. Gracias a Dios, al presidente, a Wellington Arnaud y a la primera dama, hoy esto es una realidad”.

En representación de los comunitarios, Yahaira Rosario expresó su profundo agradecimiento al presidente Abinader al señalar que durante más de 20 años tuvieron que comprar agua. Destacó que, gracias al mandatario, hoy pueden decir que cuentan con agua potable, una planta de tratamiento y muchas otras obras que continuarán desarrollándose en la comunidad.

Las obras benefician a los sectores José Francisco Peña Gómez, Pascual García, Pueblo Nuevo, Los Chichiguaos, Los Cartones, Isidro Martínez, Corbanito, Villa Esperanza, La Piedra y La Gallera, entre otros.

Estuvieron presentes el director del INDHRI, Olmedo Caba; el diputado Carlos Morillo y los ex diputados Frank Ramírez y Pascual Valenzuela.