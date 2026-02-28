¡Tragedia! Suben a 85 la cifra de niñas muertas en una escuela del sur de Irán tras ataque

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región. Hay, al menos, 201 muertos y 747 heridos en Irán, según confirmó un portavoz de la Media Luna Roja a la agencia oficial iraní ISNA.

Mientras, en Irán, medios oficiales como la agencia IRNA,G informaban de explosiones en varios puntos del país y en ciudades como Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj.

En Minab, una localidad del sur del país, el vicegobernador provincial confirmó la muerte de 85 niñas de una escuela de primaria que resultó alcanzada en los ataques.

Según las autoridades, los equipos de recate se encuentran en la escuela alcanzada, en la que en el momento del ataque había 170 estudiantes, realizando las labores de retirada de escombros y buscando posibles víctimas.

La Media Luna Roja confirma más de 200 muertos en Irán

El presidente de la Media Luna Roja iraní, Pir Hossein Kolivand, aseguró que hasta las 20.45 hora local (17.15 GMT) han podido confirmar 201 muertos y 747 heridos y que los ataques han afectado a 24 de las 31 provincias del país.

El portavoz de la Media Luna Roja iraní Moytaba Jaledi aseguró que 24 de las 31 provincias del país han sido atacadas y la organización «se encuentra en estado de alerta» con más de 220 equipos operativos en todo el país para las operaciones de socorro.

Se trata de un primer balance del alcance de los ataques, puesto que el Gobierno iraní no ha ofrecido por ahora una cifra oficial de víctimas por los bombardeos que Israel y Estados Unidos han realizado este sábado en Irán.