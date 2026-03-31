Trump apunta fuentes energía; aliados quieren siga la guerra

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Agencias.-

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer, lunes, con una destrucción generalizada de los recursos energéticos de Irán y demás infraestructura vital, incluidas plantas desalinizadoras que suministran agua potable, si no se alcanza “pronto” un acuerdo para poner fin a la guerra.

Teherán, mientras tanto, atacó una planta clave de agua y electricidad en Kuwait, y una refinería de petróleo en Israel fue atacada. Israel y Estados Unidos lanzaron una nueva oleada de ataques contra Irán, mientras la guerra se intensifica sin un final a la vista.

La nueva amenaza de Trump se produjo en una publicación en redes sociales. Comentarios anteriores en una entrevista con el Financial Times sugerían que tropas estadounidenses podrían tomar el centro de exportación de petróleo de la isla iraní de Kharg. Ha afirmado repetidamente que está logrando avances diplomáticos —aunque Teherán niega negociar directamente— mientras intensifica sus amenazas y envía miles de tropas EEUU más a Oriente Medio.

Trump dijo al New York Post que Estados Unidos está negociando con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf. El excomandante de la Guardia Revolucionaria, que ha provocado a Estados Unidos en redes sociales, desestimó las conversaciones facilitadas por Pakistán y las calificó de tapadera para los últimos despliegues de tropas estadounidenses.

Trump dijo que “se ha logrado un gran progreso” en las conversaciones con Irán para poner fin a las operaciones militares. Pero señaló con enojo que, si no se alcanza un acuerdo “pronto”, y si el estratégico estrecho de Ormuz no se reabre inmediatamente, EEUU ampliaría su ofensiva “aniquilando por completo” plantas generadoras de electricidad, pozos de petróleo, la isla de Kharg y posiblemente incluso plantas desalinizadoras.

Los aliados.-

Aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico, encabezados por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, están instando al presidente Donald Trump a que continúe con la guerra contra Irán, alegando que Teherán no ha quedado lo suficientemente debilitado por la campaña de bombardeos.