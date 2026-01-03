Trump dice que analizará una posible Presidencia de María Corina Machado en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington, 3 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que tendría que "analizar" si respalda a la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado como líder de una transición en Venezuela tras la captura del actual mandatario del país suramericano, Nicolás Maduro.

Preguntado en una entrevista con la cadena Fox News sobre si apoyaría a Machado para que asuma el poder en Venezuela después de que fuerzas especiales estadounidenses sacaran a Maduro y su esposa, Cilia Flores, de Caracas, Trump respondió: "Bueno, vamos a tener que analizarlo ahora mismo".

"(En Venezuela) tienen a una vicepresidenta, como saben. Es decir, no sé qué tipo de elecciones fueron esas, pero, saben, las elecciones de Maduro fueron una vergüenza", insistió el republicano, que acusa al venezolano de liderar una red de narcotráfico.

Trump insistió en que Maduro - a quien EE.UU. no reconoce como presidente legítimo de Venezuela- tuvo unas "elecciones amañadas" en 2024, por lo que la "gente no siente ningún aprecio por él".

"Tenía muy poca lealtades, si es que tenía alguna. Era un dictador, un tipo duro, y gobernó con mano dura, y la gente no puede creer la suerte que tuvo", agregó el presidente estadounidense.

Machado, vista como la figura clave de la oposición venezolana, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su lucha por la democracia en su país. Tras conocerse la noticia, la activista y política dedicó el galardón a Trump, quien le ha agradecido en varias ocasiones por el gesto.

Al verse imposibilitada para presentarse como candidata por la coalición opositora, Machado dio su apoyo al exdiplomático Edmundo González, al que su plataforma y varios gobiernos internacionales reconocen como verdadero ganador de los comicios en los que Maduro se adjudicó la victoria.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció este sábado que se desconoce el paradero del presidente del país, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, y pidió una prueba de vida a EE.UU., después de que Trump confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos para responder ante la Justicia estadounidense.