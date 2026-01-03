EN VIVO: Escena en Caracas tras los ataques de Estados Unidos contra Venezuela

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Caracas amanece bajo una fuerte tensión tras los ataques de Estados Unidos contra Venezuela y el anuncio de la captura de Nicolás Maduro. En distintos puntos de la capital se observan movimientos de seguridad, presencia militar y reacciones de la población, mientras se desarrollan los acontecimientos y se confirman detalles oficiales sobre lo ocurrido.