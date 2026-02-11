Ven continente americano no avanza lucha corrupción

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Berlín. EFE.

El continente americano no mostró avances en la lucha contra la corrupción en 2025, con Venezuela y Nicaragua de nuevo entre los países más corruptos y Estados Unidos en un empeoramiento preocupante, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional publicado este martes.

Los países de la región reciben en el IPC de 2025, en el que la ONG clasifica a 182 países y territorios, una puntuación media de 42 sobre 100, siendo cero la peor (mucha corrupción) y cien la mejor (muy baja corrupción).

Según Transparencia Internacional, 12 de los 33 países americanos han empeorado considerablemente desde 2012, año en el que se actualizó la metodología del estudio.

“Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a la las personas, al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad”, señaló la ONG.

En países como México (27), Brasil (35) y Colombia (37), la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política durante años, recalcá el informe.

En la actualidad, Costa Rica (56) y Uruguay (73), “las democracias más fuertes de América Latina” y con mejores resultados en el IPC, también sufren la violencia alimentada por la corrupción y el crimen organizado, añade Transparencia Internacional.

Uruguay entre los mejores, Venezuela entre los peores

Los países con puntuaciones más altas son Canadá (75), Uruguay y Barbados (68).

“Estos se encuentran entre las democracias más sólidas de la región, pero su limitado crecimiento (en la puntuación) y sus retrocesos son preocupantes”, señala la ONG.

En el lado opuesto se encuentran Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16), caracterizados por altos niveles de represión, instituciones fallidas o cooptadas y corrupción estructural.

Fuera de América, por debajo de Venezuela solo se encuentran Somalia y Sudán del Sur, con nueve puntos cada uno.

Por su parte, Nicaragua y Haití continúan sumidos en la corrupción.

El caso de Estados Unidos

Estados Unidos, con 64 puntos (un punto menos que el año anterior), alcanzó la puntuación más baja registrada, por lo que profundizó así su tendencia en descenso, según el informe.