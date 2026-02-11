Héctor Acosta “El Torito”: Fe, resiliencia y música como testimonio de vida

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En una conversación marcada por la sinceridad y la reflexión, el destacado artista dominicano Héctor Acosta, “El Torito”, compartió en el programa Top 13 by Isaura Taveras un testimonio que va más allá de la música.

A lo largo de la entrevista, El Torito habló abiertamente sobre el proceso de salud que superó en 2025,

asegurando sentirse renovado física y espiritualmente.

Agradeció la bondad de Dios y reconoció que el estrés y el perfeccionismo influyeron de manera significativa en su situación.

Más allá de lo físico, Héctor Acosta destacó el apoyo emocional recibido en los momentos más difíciles, resaltando el acompañamiento de su familia, amigos y de manera especial el de su exesposa. A esto se sumó su fe en Dios, que le devolvió la paz y la fortaleza necesaria para seguir adelante y convertir la experiencia en un aprendizaje de vida.

Con una trayectoria de casi 40 años en el arte, Héctor Acosta reflexionó sobre los momentos que han marcado su carrera y que hoy atesora como parte de su legado musical. Entre ellos, recordó “La Noche del Torito” en el Kartódromo de Santo Domingo en 2008, bajo la producción de René Brea, así como la inolvidable invitación de Romeo Santos para cantar en el Madison Square Garden el 1 de septiembre de 2007, interpretando el tema “El Anillo”. A estos hitos se suma su debut en el Carnegie Hall, escenario emblemático de la música mundial, donde se presentó junto a su orquesta.

Sobre el relevo en el merengue, el artista destacó el talento emergente que surge cada día en el país y la importancia de brindar oportunidades a los jóvenes para que se conviertan en los próximos referentes de la música dominicana.

Al dirigirse a las nuevas generaciones, El Torito compartió un mensaje de respeto y conciencia social, reconociendo la diversidad de expresiones actuales, pero destacando la importancia de rescatar los valores y la educación desde el hogar. Desde esa misma reflexión, y a partir de su experiencia personal tras el proceso de salud vivido, enfatizó la necesidad del amor propio y el cuidado de la salud, recordando que “quererte a ti mismo es una prioridad” y advirtiendo que el estrés es una enfermedad silenciosa.

La entrevista de Top 13 by Isaura Taveras: ICONOS, producido por René Brea, está disponible en el canal de YouTube https://youtu.be/H5gMpM6E2W0