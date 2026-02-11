Sin Bandera presenta su nuevo álbum

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SIN BANDERA, el dúo romántico más importante de Latinoamérica, marca el inicio de una nueva etapa en su historia musical con el estreno –este 5 de febrero– de ESCENAS, su séptimo álbum de estudio.

Esta nueva producción del dúo está inspirada en esas escenas, momentos y experiencias que definen la vida de una persona, y que terminan definiéndola. Todo desde la perspectiva única que solo Leonel García y Noel Schajris pueden aportar.

Compuesto por 10 canciones, el disco fue producido por Áureo Baqueiro y Daniel “Vago” Galindo. La grabación fue en Nashville junto a músicos de renombre como Aaron Sterling (John Mayer, Taylor Swift, Harry Styles), Mark Hill (Keith Urban, Kelly Clarkson, Carrie Underwood), Todd Lombardo (Kacey Musgraves), Justin Ostrander (Luke Bryan, Josh Groban, Steven Tyler) y Alex Wright (Lady A, Kelsea Ballerini, Kane Brown). Además, ESCENAS cuenta con la vasta experiencia de Leonel García y Noel Schajris detrás de la producción de voces.

El focus track del disco es “Nunca”, un tema que retrata el momento en el que a uno le rompen el corazón por primera vez.

La letra explora el cambio que sucede en nuestro interior y que nos permite dar el paso hacia una nueva versión de nosotros mismos, todo guiado por una hermosa melodía.

El tema destaca por el contraste entre la alegría musical y la tristeza que refleja la letra, lo que la convierte en la canción más triste de esta colección y en el segundo sencillo que se desprende del disco.

Previamente SIN BANDERA lanzó el tema “¿Qué Culpa Tiene Ella?”, primera escena que se desprendió de este álbum, cuyo video musical fue presentado el pasado 16 de enero.

El mismo acaba de posicionarse en el #1 de la radio pop en México, reafirmando una conexión inmediata con el público y las principales estaciones del país.

Este logro no sólo valida con fuerza la propuesta musical de ESCENAS, sino que anticipa una etapa sólida y fresca, en franca sintonía con su audiencia.

Ganadores de dos Latin GRAMMY® (Mejor Álbum Vocal Pop por “Sin Bandera” y por” De Viaje”), nominados otras cinco veces a dicho galardón y una vez al GRAMMY®, el dúo es sinónimo de calidad.

Su música es el soundtrack de la vida de millones, un hecho que queda avalado por sus más de 12 mil millones de streams en plataformas y más de 3 millones de views en YouTube.

Dueños de una exitosa trayectoria, SIN BANDERA se han presentado 15 veces en el Auditorio Nacional y 5 en la Arena CDMX, entre otros grandes escenarios.

Tracklist de ESCENAS



1. Estaré Aquí

2. ¿Qué Culpa Tiene Ella?

3. Nació Una Vida

4. Lo Que Fuera

5. Nunca

6. Ha Sido Bueno

7. Incendio

8. Amigo

9. Primero Tú

10. Luego No

Nuevas canciones, nuevos escenarios y nueva gira...

Febrero marca también el inicio del ESCENAS TOUR, que no podría arrancar en una mejor fecha, ya que comienza celebrando el Día del Amor y de la Amistad los días 13 y 14 de febrero, con un SOLD OUT en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina. Presentando lo que promete ser un gran y emotivo show, SIN BANDERA recorrerá su exitosa trayectoria musical con los hits que han trascendido generaciones durante sus 25 años de carrera, y a los que sumarán sus más recientes composiciones.

Con millones de seguidores en todo el mundo, Leonel García y Noel Schajris siguen poniéndole letra y melodía a los sentimientos de su audiencia, dándole vida a historias de amor y de desamor, de reencuentros y emociones genuinas.