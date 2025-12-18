Venezuela escolta sus petroleros

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a la Armada venezolana escoltar buques que transportan productos petroleros desde puertos del país, en una decisión que eleva el riesgo de un enfrentamiento directo con EU en alta mar. La medida se produce como respuesta a la declaración de una "bloqueo parcial" anunciada por el presidente Donald Trump, dirigida contra la industria petrolera venezolana, principal fuente de ingresos del país. Entre la noche del martes y la mañana del miércoles, varios buques comerciales zarparon rumbo a Asia bajo escolta naval venezolana, según informaron personas con conocimiento directo de los desplazamientos. Ninguna de las embarcaciones figura, por ahora, en la lista de petroleros sancionados.