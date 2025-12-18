Opciones para compartir y desconectarse un poco

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un mundo donde el ritmo de vida puede ser acelerado y las pantallas parecen ser el único entretenimiento, encontrar actividades que promuevan la diversión, la conexión humana y el bienestar personal se ha vuelto más importante que nunca.

Por eso, hoy te traemos algunas ideas para hacer en familia, amigos o solos:

Actividades solo

Actividades soloFuente externa

Para quienes buscan momentos de introspección o simplemente desean aprovechar su propio tiempo, también hay propuestas enriquecedoras.

Un picnic en solitario en un lugar tranquilo, acompañado de un buen libro o música favorita.

Además, actividades creativas como la pintura en lienzo, el origami o incluso aprender una nueva habilidad como cocinar un plato.

Puedes hacer compras y caminar para despejar la mente.

Organizar tu cuarto o la casa.

Actividad con amigos

Compartir con amigos

1. Una noche con amigos puede ser divertida con unos juegos de mesa como Monopoly, el juego de cartas UNO, jenga, etc.

2. El juego de Verdad o Reto puede sacar muchas risas, ¿eres de las que juega verdad o reto? (posdata: no juegues a la ouija es peligroso es mejor jugar a escondite).

3. El juego de los brownies: se trata de hacer brownies decorados o hechos por ti, peeeero con los ojos vendados y guiado por tu amigo o amiga.¿Te atreves?

4. Pueden cocinar, para eso te recomiendo un video de crispetas multiestilo casero.

5. Un juego divertido para reírse con amigos es hacer el maquillaje de tu amiga pero con los ojos vendados.

6. Puedes salir a jugar como los juegos tradicionales el Escondite, La Lleva, El zorro astuto o si prefieres el escondite Omega que se juega así. Debes de contar el número de personas que hay, hay que hacer grupos de 2 y quitarse el calzado para que sea más difícil encontrarte, puedes esconderte en la terraza de tu casa pero no adentro, elige bien tu escondite porque de ahí no te mueves ¡ahh! Antes de que se me olvide, al comienzo del juego se debe elegir quien toca el árbol donde se cuenta blue para hombre y misha para mujer, así se deben llamar los que cuentan. Para los que cuentan deben de imaginarse el lugar donde están escondidos los otros, porque si no los encuentras donde lo imaginaste tienes que devolverte a contar hasta 5 para los que les da cosa salir.

7. Pueden jugar en el celular a: Valorant, Freefire, League of leyends, Genishin impact. Si tienes instalado Poppy playtime, será divertido, los recomiendo o algún juego de preferencia adolecente.

8. Karaoke: elige las canciones favoritas. Será muy divertido y gracioso cantar.

9. Jugar Playstation, probablemente se estarán preguntando de dónde sacar un Playstation si están tan caros, para los que tienen ¿no? podría ser bueno.

10. Adivinar la letra de la canción. Pones una parte de la canción y la persona debe de seguir.

Actividades con familia

Actividades con familiaFuente externa

De acuerdo con un artículo publicado por la agencia de noticias EFE, para que estas festividades sean más divertidas y emocionantes, te presenta una selección de juegos navideños ideales para disfrutar en compañía de tus seres queridos.

¡Vamos a cantar!

Organiza un concurso de “karaoke” con canciones navideñas, como villancicos y éxitos modernos con temáticas navideñas.

Juegos de mesa

Para los menos atrevidos o no se sienten cómodos con retos físicos o dinámicas más atrevidas, los juegos de mesa son una excelente alternativa para pasar un buen rato. Juegos como Monopoly, dominó, cartas, ajedrez, o incluso juegos modernos como Catan o Uno, ofrecen una forma entretenida de compartir momentos divertidos y relajados en compañía de familiares o amigos.

¡Adivina, adivinador!

Adivinanzas y trabalenguas son una buena opción hasta para lo más pequeños de la familia, en la web encontrarás un sinnúmero de ellas y son unas opciones para que todos participen sin ninguna excusa.

¡Organicen un baile navideño!

Hagan coreografía familiar o jugar a las sillas musicales estas actividades activan el cuerpo después de una cena abundante, ayudando a mejorar la digestión y promoviendo un estado de ánimo positivo.

Todos cocinen

Anímense a entrar todos a la cocina, no importa si tu plato es sencillo o muy elaborado, sino que permite que cada persona aporte su toque especial al platillo, desde elegir los ingredientes hasta mezclar, cortar o decorar.

La búsqueda del tesoro

Una forma creativa y divertida de entregar los regalos durante una celebración especial es organizando una búsqueda de tesoros. Consiste en esconder los regalos y dar algunas pistas para que cada integrante busque su regalo.