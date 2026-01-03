Venezuela “no será colonia de nadie”, asegura vicepresidenta tras anuncio de EE. UU.

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que “Venezuela no será colonia de nadie”, en respuesta al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su país gobernará la nación suramericana hasta que se produzca una transición política, tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa durante una operación en territorio venezolano.

Rodríguez afirmó que en Venezuela “hay un solo presidente que se llama Nicolás Maduro Moro” y calificó los hechos como una agresión contra la soberanía.

“Los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los harán pagar; de eso no tenemos ninguna duda”, expresó durante una alocución transmitida en vivo a través de la cuenta de Instagram de Maduro.

Asimismo, sostuvo que “el pueblo venezolano está indignado por el secuestro ilegal del presidente y la primera dama”.

Más temprano, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que, tras la captura de Maduro, su administración “va a gobernar” Venezuela hasta que se instale un proceso de transición política. Indicó que dicho proceso estaría encabezado por su equipo de seguridad, presentado durante una rueda de prensa, en la que participó el secretario de Estado, Marco Rubio.

Trump agregó que Rubio ya sostuvo una conversación con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, como parte de los primeros contactos para iniciar el proceso político anunciado por Washington.