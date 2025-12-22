Vince Zampella, creador del videojuego "Call of Duty", fallece en accidente de transito

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El desarrollador de videojuegos Vince Zampella, cuyos estudios han creado varios de los juegos más vendidos del mundo, falleció el domingo por la tarde en un accidente de Ferrari en la autopista Angeles Crest del sur de California, según ha podido saber NBC4 Investigates.

Zampella, una figura aclamada en la industria de los videojuegos, es el director de Respawn Entertainment. El prolífico diseñador fue el exdirector ejecutivo de la desarrolladora de videojuegos Infinity Ward, el estudio detrás de la exitosa franquicia "Call of Duty".

El accidente automovilístico se reportó alrededor de las 12:45 p. m. en la pintoresca carretera al norte de Los Ángeles, en las montañas de San Gabriel. El Ferrari que se dirigía al sur se salió de la carretera justo después de salir de un túnel, chocó contra una barrera de concreto y un pasajero salió expulsado, informó la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

El conductor, Zampella, quedó atrapado en el incendio del vehículo, informó la CHP. Murió en el lugar y el pasajero falleció en un hospital, informaron las autoridades a NBC4 Investigates. Los detalles sobre la identidad del pasajero no estaban disponibles de inmediato.

Los detalles sobre las causas del accidente en la sinuosa carretera forestal con vistas a Los Ángeles y el Valle de San Gabriel tampoco estuvieron disponibles de inmediato. Un testigo proporcionó a las autoridades un video del accidente, en el que se ve a un Ferrari 296 GTS de 2026, impactando contra la barrera justo después de salir del túnel.

El deportivo de motor central, con un precio de seis cifras y un V-6 híbrido biturbo, desarrolla más de 819 caballos de fuerza.

Zampella, de 55 años, cofundó Respawn Entertainment, con sede en Chatsworth, en 2010. El estudio fue adquirido por el gigante de los videojuegos EA en 2017. Respawn Entertainment es conocido por los videojuegos "Titanfall", "Titanfall 2", "Apex Legends" y "STAR WARS Jedi: Fallen Order".

Zampella también dirigió un equipo de estudio de EA con sede en Playa Vista, responsable de la franquicia de videojuegos "Battlefield".