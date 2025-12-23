¿Te sacaste?
Estos son los números ganadores de las loterías de 22 de diciembre del 2025
A continuación, te presentamos los números ganadores de la lotería, correspondientes a este martes, para que verifiques tu jugada y descubras si la fortuna estuvo de tu lado.
Nacional
Juega + Pega +
21 18 20 21 01
Gana Más
88 75 88
Lotería Nacional
88 69 88
Leidsa
Pega 3 Más
12 33 44
Loto Pool
10 12 13 19 22
Super Kino TV
02 08 09 15 24 25 36 40 47 52 53 54 58 63 65 70 72 75 78 79
Quiniela Leidsa
90 88 70
Real
Quiniela Real
12 86 94
Loto Pool
60 68 18 35
Loteka
Quiniela Loteka
17 31 97
Mega Chances
31 55 91 65 21
Americanas
New York 3:30
03 50 82
New York 11:30
51 29 19
Florida Día
48 71 89
Florida Noche
99 51 05
PowerBall
03 18 36 41 54 07 2X
Primera
La Primera Día
04 61 23
Primera Noche
08 95 17
Loto 5
33 01 04 36 18 05
La Suerte
La Suerte MD
24 99 13
La Suerte 6PM
17 17 53
LoteDom
LoteDom
19 09 97
El Quemaito Mayor
62
King Lottery
King Lottery 12:30
31 66 00
King Lottery 7:30
98 35 29
Anguila
Anguila 10:00 AM
61 64 09
Anguila 1:00 PM
89 52 46
Anguila 6:00 PM
13 68 76
Anguila 9:00 PM
28 11 35