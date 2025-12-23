Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Estos son los números ganadores de las loterías de 22 de diciembre del 2025

A continuación, te presentamos los números ganadores de la lotería, correspondientes a este martes, para que verifiques tu jugada y descubras si la fortuna estuvo de tu lado.

Nacional

Juega + Pega +

21 18 20 21 01

Gana Más

88 75 88

Lotería Nacional

88 69 88

Leidsa

Pega 3 Más

12 33 44

Loto Pool

10 12 13 19 22

Super Kino TV

02 08 09 15 24 25 36 40 47 52 53 54 58 63 65 70 72 75 78 79

Quiniela Leidsa

90 88 70

Real

Quiniela Real

12 86 94

Loto Pool

60 68 18 35

Loteka

Quiniela Loteka

17 31 97

Mega Chances

31 55 91 65 21

Americanas

New York 3:30

03 50 82

New York 11:30

51 29 19

Florida Día

48 71 89

Florida Noche

99 51 05

PowerBall

03 18 36 41 54 07 2X

Primera

La Primera Día

04 61 23

Primera Noche

08 95 17

Loto 5

33 01 04 36 18 05

La Suerte

La Suerte MD

24 99 13

La Suerte 6PM

17 17 53

LoteDom

LoteDom

19 09 97

El Quemaito Mayor

62

King Lottery

King Lottery 12:30

31 66 00

King Lottery 7:30

98 35 29

Anguila

Anguila 10:00 AM

61 64 09

Anguila 1:00 PM

89 52 46

Anguila 6:00 PM

13 68 76

Anguila 9:00 PM

28 11 35

