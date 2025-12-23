El horóscopo de este martes 23 de diciembre 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

| ARIES | 21/03 - 21/04 | Época favorable para el turismo aventura, aunque hacia mediados de mes debes tener precauciones en viajes y traslados.

| TAURO | 22/04 - 21/05 | Te sientes más seguro cuando entiendes a fondo las cosas, aunque pasas mucho tiempo tratando de comprender cómo funcionan.

| GÉMINIS | 22/05 - 21/06 | Tu naturaleza te elevará mentalmente y estarás en condiciones de enfrentar esos problemas laborales que te quitaban el sueño.

| CÁNCER | 22/06 - 21/07 | No te gustarán las improvisaciones y necesitarás prepararte para los acontecimientos, aunque se trate de cosas triviales.

| LEO | 22/07 - 21/08 | Las contradicciones estarán a la orden del día pero deberás tomarlas con calma. Tu vitalidad será sorprendente.

| VIRGO | 22/08 - 21/09 | La más seria de las personas te hará hoy ciertas propuestas tentadoras. No te precipites y tómate tu tiempo para considerarlas.

| LIBRA | 22/09 - 21/10 | Si cierto pesimismo se apodera de tu estado de ánimo, deberás tomarlo simplemente como un malestar pasajero.

| ESCORPIO | 22/10 - 22/11 | Comenzará el día con nuevos bríos, haz acopio de energía manteniendo un ritmo de actividad regular. La necesitarás.

| SAGITARIO | 23/11 - 21/12 | En estos días, te guste o no, sabrás toda la verdad sobre los sentimientos de tus seres más queridos. Prepárate.

| CAPRICORNIO | 22/12 - 21/01 | Con auténtica vocación de servicio, harás el bien pero con la inteligencia de mirar a quién. El universo está de tu lado.

| ACUARIO | 22/01 - 21/02 | Según se acerca la visita de un familiar, se genera más tensión y quieres descargarte en alguien. Ten cuidado con tus actitudes.

| PISCIS | 22/02 - 21/03 | Te comprometes seriamente en actividades humanitarias y sociales. Compartirás proyectos sólidos y prácticos con amigos.