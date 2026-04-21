Más 200 grupos rechazan minería en cordilleras RD

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Más de 200 organizaciones que integran los movimientos sociales y ambientales exigen cancelar de inmediato y de manera definitiva todos los proyectos mineros en las cordilleras Central, Septentrional y en el Bahoruco Oriental, a favor de las corporaciones extranjeras GoldQuest, Unigold, Belfond y otras, debido a que atentan contra el agua, la agricultura, el turismo y otras actividades productivas.

En el 61 aniversario de la revolución de abril, y en medio de crecientes protestas, las organizaciones sociales, populares, ambientales, convocan a movilizaciones masivas en rechazo a las políticas gubernamentales que pretenden que los pobres, trabajadores y clase media paguen el precio de la crisis global y de la guerra, mientras se favorece a las grandes corporaciones mineras y a la oligarquía nacional y extranjera”.

En rueda de prensa, en la sede del Colegio Médico Dominicano, exigen cancelar de inmediato y de manera definitiva todos los proyectos mineros en las cordilleras Central, Septentrional y en el Bahoruco Oriental, a favor de las corporaciones extranjeras GoldQuest, Unigold, Belfond y otras.

Detener la nueva presa de colas de El Naranjo en la provincia Sánchez Ramírez, cancelar el proyecto de vertedero en la comunidad de Los Aguacates, Distrito municipal de La Cuaba, Pedro Brand, detener la práctica abusiva de imponer a las comunidades proyectos mineros y energéticos sin licencia social (casos: Los Negros en Azua, Las Placetas en San José de Las Matas, y muchas otras).

Exigen no tocar Loma Miranda y restablecer el Parque Nacional Manuel Aurelio Tavares Justo, así como el cese de las operaciones de la empresa Docalza en la comunidad de El Pomier, Provincia San Cristobal. Consideran que las montañas, valles y cuencas dominicanas generan más beneficios económicos y sociales si se utilizan para preservar el agua, la agricultura, la ganadería, la agroindustria, artesanías, agro silvicultura, pesca, turismo comunitario y energías renovables.