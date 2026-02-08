Leonel Fernández apoya explotación minera con normas estandarizadas mundiales

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El expresidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo que no se opone a la explotación minera en el país, siempre que se haga con las normas estandarizadas mundiales y con la participación de expertos de alta calidad en este procedimiento.

Fernández también expresó su apoyo al proyecto de construcción de la autopista del Ámbar anunciada por el Gobierno del presidente Luis Abinader.

La pretensión de explotación minera en las cordilleras Central y Septentrional ha sido duramente criticada por dirigentes comunitarios y un grupo de sacerdotes católicos de Santiago y Puerto Plata del movimiento “Unidos Somos Más” quienes realizaron una marcha en defensa del medio ambiente y en contra de los que desean el mal a las presentes y futuras generaciones.

“Nosotros no debemos, de antemano, oponernos a una explotación minera; el mundo civilizado contemporáneo es minería, no podemos oponernos per se, pero si se va a hacer una exploración o explotación tiene que ser con normas estandarizadas mundiales y buscar expertos de alta calidad y que nos digan si la explotación de esa mina no va a generar daños irreversibles al medio ambiente”, afirmó Fernández.

El exmandatario de la nación señaló que si la explotación va provocar daños lo mejor es no hacerlo.

Leonel Fernández manifestó que se debe ser riguroso en determinar el potencial daño ambiental que una explotación minera pueda crear, pero procurando expertos de alto nivel a nivel internacional.

Indicó que, sobre esa base, el gobierno habrá de determinar si puede autorizar la explotación o no de algún potencial minero que exista en el país. Expresó que la gente se siente escéptica con una explotación no autorizada y criticó el procedimiento a seguir por parte de las autoridades.

Sobre el proyecto de construcción de la autopista del Ámbar, el exmandatario de la nación, lamentó que el Gobierno no haya dado el primer picazo aún.

Pese al retraso en iniciar la obra, Leonel Fernández manifestó su respaldo a la construcción de la vía por entender que esta acortaría el tiempo entre Santiago y Puerto Plata y se lograría un mayor flujo de turistas.

Dijo que la carrera puede tener un valor intrínseco para diversificar las posibilidades económicas de la zona.

Fernández lamentó que por el Gobierno gastar el dinero en campaña y clientelismo político ´no acierta, no tiene visión de futuro y hace retroceder las conquistas que antes se habían logrado en el país´.

El exmandatario habló en rueda de prensa el pasado fin de semana como parte de su agenda de tres días por esta provincia.