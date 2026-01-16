En 2025 fueron deportados 379,553 indocumentados

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Dirección General de Migración (DGM) informó que en 2025 deportó a su país de origen, a 379,553 haitianos con presencia migratoria irregular en territorio dominicano.

La cifra representa un incremento del 84% comparado con las del período 2021-2025, y que multiplican por diez los reconducidos en el 2016. También fueron deportados unos 5,027 ciudadanos dominicanos, por cometer actos en conflicto con la ley.

En lo relativo al control de la movilidad internacional, durante el 2025 se contabilizaron 20,464,253 de entradas y salidas de pasajeros a través de los aeropuertos, puertos marítimos y cruces fronterizos del país. En los aeropuertos se procesaron 10,061,317 entradas y 10,095,404 salidas.

Por el aeropuerto de mayor tráfico, el de Punta Cana, se procesaron 5,620,394 personas y salieron 5,632,812. Le sigue el Internacional de Las Américas con 2,690,890 entradas y 2,693,615 salidas.