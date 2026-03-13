34 puñaladas y la traición en el crimen del niño José Rafael Llenas Aybar

Publicado por INFOBAE Creado: Actualizado:

La historia criminal de la República Dominicana tiene un antes y un después del 4 de mayo de 1996. Ese día, el hallazgo del cuerpo de un niño de apenas 12 años en un arroyo cercano a la Autopista Duarte no solo reveló un acto de crueldad inimaginable, sino que fracturó la sensación de seguridad de toda una nación.

Hoy, en pleno 2026, el caso vuelve a las portadas con una mezcla de temor y morbo: el autor intelectual, Mario José Redondo Llenas, se prepara para salir en libertad tras cumplir su condena íntegra.

Todo comenzó el viernes 3 de mayo de 1996. José Rafael Llenas Aybar, un niño descrito por sus allegados como alegre y confiado, salió de su hogar bajo la protección de su primo mayor, Mario José Redondo Llenas. La excusa era sencilla: asistir a una exhibición de motocicletas. La familia, confiando plenamente en el vínculo de sangre, no sospechó que esa sería la última vez que verían a José Rafael con vida.

Al día siguiente, el horror tomó forma física. El cadáver del niño fue encontrado en Arroyo Lebrón, a la altura del kilómetro 24 de la Autopista Duarte. Los detalles forenses fueron estremecedores: el cuerpo presentaba 34 puñaladas y estaba atado con cinta adhesiva y sogas. La saña no correspondía a un robo común, sino a algo mucho más oscuro y personal.

Los culpables y la sombra de la duda

La investigación, seguida de cerca por El Caribe y Hoy Digital, se centró rápidamente en el círculo familiar. La detención de Mario José Redondo Llenas y su amigo Juan Manuel Moliné Rodríguez sacudió a la opinión pública. Ambos jóvenes, pertenecientes a familias de clase media-alta y con educación formal, enfrentaron cargos de homicidio agravado.

El proceso judicial terminó con las condenas máximas permitidas por la ley en aquel entonces: 30 años para Redondo Llenas y 20 años para Moliné Rodríguez. Sin embargo, las sentencias no trajeron la paz total.

Durante el juicio y los años posteriores, el aire se llenó de teorías conspirativas. La frialdad de los acusados y la falta de un móvil lógico alimentaron rumores sobre "ritos satánicos" o la supuesta participación de “terceras personas” con alto poder político que habrían sido encubiertas por los jóvenes.

Durante el juicio, la fiscalía y los psicólogos forenses no pudieron establecer una deuda económica o una pelea previa. La conclusión legal fue que se trató de un crimen planificado por pura perversidad.

El móvil: Se determinó que Mario José Redondo Llenas y Juan Manuel Moliné Rodríguez, influenciados por una personalidad psicopática y narcisista, buscaban experimentar la “adrenalina” de cometer un asesinato “perfecto”.

La frialdad: Actuaron con una desconexión emocional total, tratando la vida del niño de 12 años como un simple experimento o un juego de poder.

Aunque nunca se presentaron pruebas contundentes de estos cómplices fantasmales, el imaginario colectivo dominicano se negó a creer que dos muchachos actuaron solos por simple maldad.

2026: El cierre de un ciclo

Moliné Rodríguez recuperó su libertad en 2016, tras cumplir cada día de sus dos décadas de sentencia, enfrentándose al rechazo de una sociedad que no olvida. Ahora, el próximo 5 de mayo de 2026, es el turno de Redondo Llenas.

Después de pasar 30 años en prisión, toda su vida adulta, el primo de José Rafael saldrá a un mundo que ha cambiado drásticamente desde 1996. Para la familia Aybar, su liberación representa reabrir una herida que nunca terminó de cicatrizar.

La libertad de Llenas representa el cierre jurídico de uno de los procesos penales más extensos y seguidos en la historia reciente de la República Dominicana. El recuerdo del caso sigue latente en la memoria colectiva y plantea interrogantes sobre el perdón, la reparación y el papel de la justicia en la prevención de la violencia.