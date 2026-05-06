Ministerio de Defensa impulsa resiliencia climática con coloquio de alto nivel

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El Ministerio de Defensa de la República Dominicana, a través de la Universidad Nacional para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”, celebró este martes el coloquio “Eventos climáticos recientes que reafirman la urgencia de la resiliencia estratégica en República Dominicana”, organizado por el Centro de Análisis Estratégico de Seguridad y Defensa.

El encuentro reunió a gestores, intelectuales y especialistas de alto nivel en un espacio de reflexión orientado a fortalecer la cultura de defensa y promover la resiliencia estratégica frente al impacto del cambio climático en el país.

La jornada contó con la participación de Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio; Miguelina Tactuk, directora de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgo de la Defensa Civil; así como de los expertos Juan Agustín Medina Santos, Rodrigo Fincheira, el coronel Rubén Antonio Frontal Carrán (ERD), el magistrado Domingo Antonio Belliard Robles y el meteorólogo Andrés Campusano, director de Meteorología del Instituto Dominicano de Meteorología.

Durante la apertura, el mayor general Rafael Vásquez Espínola enfatizó que este coloquio representa una oportunidad para afianzar la cultura de prevención, promover la cooperación institucional y fortalecer el pensamiento estratégico nacional.

De su lado, Tactuk subrayó que el cambio climático debe asumirse no solo como una amenaza no tradicional, sino como un fenómeno real que va en aumento y que amerita apropiar la resiliencia estratégica como imperativo para la seguridad en nuestro país.

En tanto, Puig, al realizar análisis retrospectivos, presentes y prospectivos, planteó que hemos logrado avances significativos, pero hay que considerar que los desafíos y eventos probables nos podrían sobrepasar. Todavía no hemos aquilatado todo lo que podemos enfrentar debido al cambio climático. “El riesgo es uno solo y la respuesta no puede estar fragmentada”, enfatizó.

Los participantes destacaron que el país requiere fortalecer sus capacidades humanas, infraestructurales y tecnológicas, y que, en ese contexto, las universidades tienen en la construcción de capacidades un rol fundamental, basadas en la investigación, la ciencia y el quehacer académico.