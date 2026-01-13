A 54 años de muerte en combate de Los Palmeros piden seguir lucha

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Ayer fue conmemorado el 54 aniversario de la caída en combate de Los Palmeros, Amaury Germán Aristy, Virgilio Perdomo Pérez, Bienvenido Leal Prandy (La Chuta) y Ulises Cerón Polanco, quienes el 12 de enero de 1972 lucharon hasta morir con un comando militar y policial de más de dos mil agentes.

Ayer era el Día de la Resistencia Heroica, efeméride que recuerda a los cuatro héroes, valientes jóvenes dominicanos que intentaron retomar la lucha de la revolución de abril de 1965 y en rechazo al Gobierno de Joaquín Balaguer, denominado de los doce años.

La fundación Amaury Germán Aristy realizó en la mañana un acto de recordación de Los Palmentos, en el monumento erigido en su honor, en el kilómetro 12 de la autopista Las Américas, en Santo Domingo Este.

Sus familiares, combatientes de la revolución de abril, estudiantes y autoridades del municipio resaltaron la valentía de Los Palmeros que se proponían derrocar el régimen balaguerista e instaurar un gobierno democrático como el que presidió el profesor Juan Bosch durante siete meses, antes del Golpe de Estado.

El presidente en funciones de la Fundación Amaury Germán Aristy y excombatiente revolucionario, José Bujosa Mieses (Chino), destacó el coraje de los muchachos, como eran llamados los decididos jóvenes, que en la madrugada de 12 de enero de 1972 vieron castrado el proyecto de luchar por la soberanía y la libertad del país.

Afirmó que el fatídico día en que sus amigos y compañeros de ideología perdieron la vida en busca de la libertad de los dominicanos participaron miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés, de de Estados Unidos, aportando un helicóptero con tecnología infrarroja para dispararle a los revolucionarios.

Sostuvo que el crimen de los Palmeros fue la antesala del fin de la persecución de los revolucionarios de 1965 y concluyó con el fusilamiento del general Francisco Alberto Caamaño Deñó, el 16 de febrero de 1973. Sostuvo que Caamaño, expresidente constitucional de la República hasta el 3 de septiembre de 1965, estaba en Cuba y allí supo del crimen de los Palmeros y de su fidelidad a la causa, por lo que buscó completar la misión. Sin embargo, fue fusilado por agentes de las Fuerzas Armadas, el 16 de febrero de 1973, por ordenes superiores, hecho ocurrido en Lechuguilla, en Alto Bandera.

“Los Palmeros eran la avanzada del proyecto militar de Caamaño”, dijo.

Declaró que conmemoran un año más del crimen en medio de un descalabro del sistema democrático, por la situación que vive el mundo con el presidente de Estados Unidos, “Donald Trump, “ autodeclarado emperador del mundo”.

Condenó la operación violenta que ejecutó Estadios Unidos para apresar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el propósito de frenar el petróleo de Venezuela que llega a China y de impedir la expansión de China en América Latina, desconociendo el derecho internacional y asumiendo la Doctrina Monroe”. La vicealcandesa de Santo Domingo Este, Ángela Henríquez, resaltó la determinación de los Palmeros.