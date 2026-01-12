Francisco Domínguez Brito advierte unión Educación y Educación Superior afectaría Estudiantes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, advirtió sobre las consecuencias que tendría la eventual fusión del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, al considerar que no se trata de un simple ajuste administrativo, sino de una decisión con impacto directo en la calidad educativa y en la formación del capital humano del país.

“Resulta preocupante que se esté planteando la posible fusión del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior. No es un tema menor. Es una decisión que puede afectar seriamente la calidad de la educación y la capacidad de la República Dominicana para formar el capital humano que necesita para su desarrollo”, expresó.

Francisco Domínguez Brito señaló que la educación inicial, básica y media enfrenta retos urgentes y diferenciados, como la mejora de los aprendizajes, el fortalecimiento de la formación docente, la reducción de la deserción escolar y el cierre de brechas territoriales. Mientras tanto, la educación superior presenta desafíos propios vinculados a la investigación, la innovación y la empleabilidad. En ese sentido, advirtió que confundir estos niveles o diluir sus responsabilidades institucionales constituye un error estratégico.

El ex Senador por Santiago subrayó que los países que han logrado avances sostenidos en productividad y bienestar social no han improvisado en materia educativa, sino que han fortalecido sus instituciones, respetando su especialización y articulándolas de manera coherente. A su juicio, el gobierno del PRM demuestra ignorancia y desdén hacia el sistema educativo nacional, al tener como trasfondo la intención de reducir los recursos del cuatro por ciento destinado a la educación para cubrir el déficit fiscal generado por su incapacidad de gestión.

“La educación no puede ser objeto de experimentos apresurados”, afirmó Francisco Domínguez Brito, al insistir en que si el objetivo es construir un país más productivo y justo, el camino correcto es fortalecer el sistema educativo, no debilitarlo.

Finalmente, sostuvo que la formación del capital humano exige instituciones sólidas, una visión de largo plazo y decisiones responsables, advirtiendo que cualquier desviación de estos principios representa un riesgo que la República Dominicana no puede permitirse.