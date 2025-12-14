A las 6:00 de la tarde de este domingo juez decidiría coerción en caso Senasa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A las 6:00 de la tarde de este domingo la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional tiene previsto emitir el fallo a la solicitud de medida de coerción para los señalados en el escándalo de supuesta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), durante la gestión Santiago Hazim.

Ocho personas permanecen bajo arresto. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra los encartados.

La supuesta estructura habría defraudado a Senasa por 15 mil millones de pesos, y fue desmantelada mediante la denominada operación Cobra.

Entre los detenidos figuran Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de la institución; doctor Iván Minaya, exgerente de Servicios de Salud; Gustavo Messina, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones; Eduardo Read Estrella; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, a quienes el órgano persecutor imputa el delito de coalición de funcionarios.

Además, al grupo se le atribuyen prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, según adelantó el órgano persecutor mediante un comunicado de prensa.

“El Ministerio Público ha podido recabar evidencias, de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, maniobras fraudulentas, en definitiva, un esquema de corrupción sistemático instalado por el Director Ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano”, se asegura en el documento.