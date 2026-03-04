A sus 60 y 70 años, enfermeras de Villa Mella temen ser trasladadas lejos tras demolición del hospital

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Al menos 40 enfermeras con edades entre 60 y 70 años, que laboran en el Hospital Municipal de Villa Mella, en Santo Domingo Norte (actualmente en proceso de demolición), pidieron la mañana de este miércoles que su traslado no sea a centros de salud lejanos.

María Elena de Paula, vocera del grupo, explicó al periódico HOY que para el personal adulto mayor, con más de 30 años de servicio, un traslado a otra demarcación representa una dificultad significativa e incluso un riesgo, debido a los horarios y las largas distancias.

“Queremos que esta situación se resuelva. Muchas de nuestras compañeras que no pueden hacer (turnos de) noche, que viven lejos, tienen situaciones”, señaló Paula.

Según explicó, en los últimos días recibieron un listado que las ubicaría en el Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp. Sin embargo, aseguró que el documento carece de firma oficial.

“Tenemos de inconveniente un traslado de mucho personal que tiene mucha edad, que ya tienen 30 años en servicio. Las autoridades han mandado un listado que ya viene sin timbre, sin firma, con un sello de una institución privada. Eso es una irregularidad que no puede pasar”, indicó.

Paula recordó que anteriormente se contemplaba un traslado hacia el Morgan, pero esa posibilidad fue descartada.

“Gracias a Dios y a la inteligencia de las autoridades, lo del Morgan lo tumbaron porque es una situación difícil, cuando tú vives en Villa Mella y tienes que levantarte a las 4:00 de la mañana para llegar al Morgan a las 7:00, es una situación que lo que estás es arriesgando la vida del personal de salud”, expresó.

Asimismo, sostuvo que el personal de mayor edad debería permanecer en centros cercanos a su lugar de residencia.

“El personal viejo debe quedarse en una zona donde le sea fácil de llegar”, afirmó.

sobre la demolición

Paula explicó que la situación del hospital no es nueva y que desde hace unos 15 años distintas gestiones gubernamentales habían planteado la demolición del edificio para su remodelación.

“Estas nuevas autoridades están remozando ya para hacer un nuevo edificio en favor de la comunidad”, indicó.

También señaló que algunos programas, como vacunación y planificación familiar, serían trasladados al Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp.

“Acatamos lo que ellos digan, pero que sepan que nosotros también tenemos derechos”, detalló.