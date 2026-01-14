Enfermeras piden atención del Gobierno a sus reclamos

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

La secretaria del Sindicato de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae), Arecelis de Salas, solicitó al presidente Luis Abinader atender los reclamos del gremio, al señalar que desde hace más tres meses están esperan un pronunciamiento oficial y recordar que tienen más de 5 años en la lucha por sus derechos sin obtener soluciones.

De Salas convocó al personal de enfermería y sus gremios a una concentración el 28 de enero, a las 9 de la mañana, frente al Palacio Nacional, como parte de la reanudación de su plan de lucha. El llamado, dijo, va dirigido a las autoridades del sector salud y al Presidente.

Entre las reivindicaciones que solicitan De Salas citó que a las enfermeras graduadas dejen de pagarles como auxiliar de enfermería, declaró.

No obstante, De Salas afirmó que si reciben una respuesta positiva por parte del Gobierno, el gremio estaría dispuesta a suspender la huelga, aunque aclaró que la paralización de sus labores no es el objetivo de su sector, sino la consecuencia de la falta de soluciones.

De su lado, la presidente de la Confederación Dominicana de Profesionales de Enfermería (Codopenf), Berta Cruz afirmó que el pliego de demandas fue entregado hace meses al presidente Abinader, quien podría responder directamente o delegar el diálogo al nuevo director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Cesar Landrón.

Otros gremios que apoyan la huelga son la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), Asociación Dominicana de Enfermería y Salud (Adeiss), Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (Unased-CNTD), Unión Nacional de Servicios de Enfermería (Unase-CASC).