Más 700 mil propietarios vehículos sin renovar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Faltando 12 días para la renovación sin cargos del Impuesto de Circulación Vehicular, 777,023 vehículos quedaban pendientes del pago de este tributo, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) al corte de la 5:00 de la tarde de ayer.

Para la renovación del impuesto conocido como marbete correspondiente al período fiscal 2025-2026, la DGII informó que 2,086,756 vehículos están habilitados con una recaudación total estimada de RD$3,433,806,000.

De la cantidad a renovar se estima que alrededor de un 10 % de los vehículos se queda rezagado por diversos motivos.

El pasado domingo 18 venció el plazo para la renovación vía internet y entrega a domicilio. Esta facilidad fue aprovechada por 167,567 contribuyentes para un ingreso total de RD$308,502,000. Con relación a la anterior temporada este canal fue usado por cerca de 10,000 personas más.

En general hasta ayer 1,309,733 habían renovado, representando ingresos por RD$2,211 millones. De estos 1,105,875 realizaron el proceso a través de las entidades autorizadas y 36,291 en las colecturías de la DGII en Villa Vásquez en Montecristi y Sánchez en Samaná.

Iguales precios

Los valores del Impuesto de Circulación Vehicular permanecen invariables con relación al período anterior: RD$1,500.00 para los vehículos fabricados hasta el año 2020, y RD$3,000.00 para los vehículos fabricados a partir de 2021.

El proceso de renovación estará disponible a través de 47 entidades financieras, con 856 sucursales distribuidas en todo el país, hasta el sábado 31 de este mes.

La DGII mantiene las sanciones por no renovar dentro del plazo establecido, con un recargo de RD$2,000.00 para los vehículos que no completen la renovación antes del 31 de este mes.

Ante la costumbre de muchos propietarios de vehículos de dejar la renovación para los últimos días, la entidad recaudadora insiste en su llamado a renovar en el plazo establecido para evitar sanciones. En los últimos cinco años no se ha otorgado prórroga.