Evalúan marbete digital integrado para 2026

La digitalización de los procesos continúa avanzando en el país, haciendo la vida más ágil, eficiente y tecnológica para los ciudadanos. En ese contexto, el año 2026 podría marcar un punto de inflexión para los conductores dominicanos, ya que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) evalúa la implementación del Marbete Integrado Digital (MID).

El MID consiste en un sistema integrado de identificación vehicular que combina el Impuesto de Circulación Vehicular (ICV), conocido como marbete, con la tecnología de radiofrecuencia (RFID) utilizada actualmente en el sistema Paso Rápido de los peajes. Este nuevo esquema unificaría ambos servicios en una sola etiqueta electrónica con radiofrecuencia, que estaría colocada en el cristal delantero del vehículo. De esta manera, el dispositivo incorporaría tanto la función fiscal del marbete como el acceso a los peajes, eliminando la necesidad de múltiples adhesivos y simplificando el cumplimiento para los usuarios.

La DGII ya cuenta con un borrador de norma general, compuesto por 25 artículos, para regular el Marbete Integrado Digital de los vehículos de motor. El proyecto se encuentra en consulta pública a través del portal web de la institución, un proceso que inició el 24 de noviembre de 2025 y se extenderá hasta el miércoles 4 de febrero de 2026.

Entre los principales beneficios del sistema, se destaca la mejora en la experiencia de los conductores en las vías públicas. La unificación de los pagos permitiría procesos más simples y ágiles, además de nuevas facilidades para la renovación y el cumplimiento tributario.

Para el sector público, en especial para la DGII, el MID contribuiría a optimizar la fiscalización vehicular, reducir costos operativos y fortalecer la seguridad y trazabilidad del dispositivo, al estar directamente vinculado al Registro Nacional de Vehículos de Motor y Remolques (RNVMR).

De concretarse la implementación del MID, el pago del marbete podría realizarse de forma virtual, así como en entidades financieras y colecturías autorizadas. El sistema permitiría el pago anticipado del impuesto hasta por cinco años consecutivos, lo que reduciría la carga operativa de la administración tributaria. La renovación continuaría realizándose durante el último trimestre del año. El borrador de la norma no establece el costo del MID, aunque sí contempla un recargo de RD$2,000 por pagos tardíos, sanción que se adicionaría al monto del marbete correspondiente. Actualmente, el costo del marbete es de RD$1,500 para los vehículos de motor con más de cinco años de fabricación, y de RD$3,000 para aquellos con entre uno y cinco años. Cabe recordar que el Paso Rápido es un dispositivo electrónico que se comunica con los equipos instalados en las estaciones de peaje para verificar el balance disponible y permitir el paso del vehículo sin detenerse.