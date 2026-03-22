Abel: los "sacrificios" por la crisis internacional deben iniciar por el Gobierno, no por la gente

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El excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, consideró que las palabras del presidente Luis Abinader sobre las acciones del Gobierno para contrarrestar los efectos provocados por la crisis en Medio Oriente, lejos de tranquilizar a la población, causará más preocupación, confusión y alarma.

Martínez indicó que el contexto internacional es real, pero no puede ser la excusa para que el peso siga cayendo sobre el pueblo dominicano y, principalmente, golpeando de manera brutal a la clase media.

"Cuando se habla de sacrificios, estos deben comenzar por el propio Gobierno: menos gasto innecesario, menos privilegios y más eficiencia. No se le puede pedir a la gente que aguante más, mientras el Estado no da el ejemplo", aseguró el peledeísta.

"El país no necesita más anuncios, necesita hechos. Ya hemos visto demasiadas promesas que se quedan en palabras. Hoy lo que corresponde es actuar con firmeza y transparencia para proteger el bolsillo de la gente. Porque al final, quien no puede seguir pagando los errores ni las improvisaciones, es el pueblo dominicano", indicó Martínez.