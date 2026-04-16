¿Saludar o no en espacios públicos como el Metro, autobús...? Lo que dicen las reglas

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El saludo es un acto elemental de cortesía, clave en la educación y revelador del carácter y la formación de una persona.

De acuerdo con el portal Protocolo.org, el simple hecho de encontrarse con alguien conocido es motivo suficiente para saludar por cortesía. No es necesario detenerse a conversar si no se considera oportuno, pero el saludo resulta imprescindible.

El sitio destaca que saludar a un vecino, a un compañero de trabajo o a una persona que ha sido presentada recientemente forma parte de las normas básicas de buena educación, además de contribuir a mantener relaciones sociales cordiales y agradables.

Saludo en el transporte público

Según el Instituto CAECBA (Escuela de Cultura Social, Buenos Modales y Cortesía), al utilizar transporte público, como autobuses o el Metro, es recomendable saludar al iniciar el viaje.

“En trenes, las reglas son parecidas a las de los colectivos, pero especialmente en aquellos que recorren grandes trayectos, donde debemos permanecer varias horas con diferentes personas, al iniciar el viaje es propicio saludar a los presentes. Además, entre otros gestos, ayudar si nos es posible con el equipaje de quien lo necesite”, indican.

En el caso del taxi, al abordarlo se debe saludar de manera cortés. Sin embargo, el pasajero no está obligado a mantener una conversación.

¿Cuál es la mejor forma de saludar?

El saludo debe ir acompañado de una sonrisa y una actitud amable. También se recomienda mirar a los ojos de la persona, en lugar de bajar la mirada. Incluso cuando se trata de un gesto por compromiso, debe proyectar cordialidad, detalla Protocolo.org.