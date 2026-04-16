La Premio Nobel Rigoberta Menchú: "No podemos callarnos frente a las armas nucleares y el odio"

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La activista guatemalteca y Premio Nobel de la Paz (1992), Rigoberta Menchú, hizo un llamado este miércoles a "no callarse frente a las armas, las armas nucleares, la intolerancia y el odio", en el marco de un foro internacional sobre sostenibilidad que se celebrará hasta este jueves en Santo Domingo.

"No podemos callarnos frente a las armas, las armas nucleares, la intolerancia, el odio, el bullying, el racismo, las discriminaciones", indicó Menchú, quien advirtió que "ahí está el nuevo colonialismo y la esclavitud contemporánea".

En su intervención en la inauguración de la ExpoSostenible 2026, reivindicó que los países de América Latina necesitan una "profunda estabilidad y unión entre la diversidad", a la par de que si no "afianzan la identidad nacional" tendrán "dificultades para jugar un rol digno en el concierto de las naciones".

La activista indígena, quien recibió en 1992 el Premio Nobel de la Paz por su lucha por la justicia social y la reconciliación basada en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, también abordó temas como la paz, el poder de la sociedad civil y la sostenibilidad, así como puso en valor la colaboración entre el sector privado y el público.

"No en todas partes se proclama la alianza entre sector privado, sector público, gobierno, instituciones de Estado y sociedad civil", indicó Menchú en referencia a la República Dominicana, país en el que se celebra este foro que reúne a empresarios, representantes gubernamentales, organismos internacionales, académicos y emprendedores, de acuerdo con un comunicado de la organización.

La activista señaló que la sociedad civil "necesita ser escuchada, proponer y que se tome en cuenta sus propuestas", además de que se deben buscar soluciones "mancomunadas" de los problemas "que enfrentamos".

"En la medida que damos una solución a las propuestas sociales realmente logramos que la paz sea cultura", indicó Menchú en este foro que busca encontrar soluciones "concretas" frente a los desafíos ambientales, económicos y sociales que enfrenta la República Dominicana y la región, un espacio en el que también participará el expresidente de Ecuador Jamil Mahuad.