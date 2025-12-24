Abinader, en mensaje navideño, llama a dominicanos a cuidarse del "amor desmedido por la riqueza"

Publicado por Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader, junto a la primera dama, Raquel Arbaje, envió un mensaje de esperanza a la nación este día de Nochebuena, en el que alentó a todos los dominicanos a apegarse a la paz y la tranquilidad.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el mandatario recordó que el tiempo de Navidad debe ser para reafirmar el respeto y los valores.

"Debe ser como aquella noche sencilla y silenciosa en la que nació Jesús, sin ostentación ni grandeza, porque el amor desmedido por la riqueza nos conduce siempre por caminos que nos apartan de la justicia", dijo Abinader sobre el día en que nació Jesús.

De su lado, Arbaje también llamó a los dominicanos a mantener la unidad y el amor como pilares para las familias.

"Hoy, más que nunca, estamos llamados a mirarnos con sinceridad, a aprender y corregir y reencontrarnos con nosotros mismos como personas y como nación", indicó la primera dama, quien acotó que la felicidad no nace del tener sino el amar.

La familia presidencial envió felicitaciones por motivo de Navidad, que en el país se celebra este miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, en el que los dominicanos aprovechan para hacer la tradicional cena, la mayoría, junto a sus seres queridos

Llamó a los dominicanos a mirarse de forma sincera, a aprender, a reivindicar y a reencontrarse con lo mejor de sí mismos como seres humanos y como país.

El gobernante invitó a los dominicanos a compartir "el amor de sus familias, el abrazo de los verdaderos amigos y la fe que nos sostiene", y destacó que "la felicidad no nace del tener, sino del amar; no del exceso, sino de la paz que habita en el corazón".

El mensaje de la pareja presidencial continuó con un llamado a la unidad y la esperanza, con la plegaria de que "esta Navidad nos una en EL AMOR, que renueve la esperanza en cada familia dominicana y que el Niño Dios llene nuestros hogares de luz, de paz y de bendiciones".

Con las frases ¡"Dios bendiga a la República Dominicana! ¡"Feliz Navidad y un año nuevo cargado de esperanzas"!, concluye el mensaje de la pareja presidencial..