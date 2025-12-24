¿Cuál es el deseo de Luis Abinader y Raquel Arbaje para los dominicanos en Navidad?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

En la víspera de Nochebuena, el presidente de la República, Luis Abinader, y la primera dama, Raquel Arbaje, compartieron este 24 de diciembre un mensaje cargado de emotividad y llamado a la unión familiar.

“Que esta Navidad nos una el amor, que renueve la esperanza en cada familia dominicana y que el Niño Dios llene nuestros hogares de paz y de bendiciones", expresaron en un mensaje conjunto difundido por ocasión de las festividades navideñas.

El mandatario destacó que la Navidad es un tiempo propicio para reafirmar valores esenciales como el respeto, la honestidad y la humildad, pilares fundamentales del hogar y de la convivencia social.

“Debe ser como aquella noche sencilla y silenciosa en la que nació Jesús: sin ostentación ni grandezas, porque el amor desmedido por la riqueza nos conduce siempre por caminos que nos apartan de la justicia”, reflexionó Abinader.

Por su parte, la primera dama, Raquel Arbaje, invitó a los dominicanos a reencontrarse con lo mejor de sí mismos, tanto a nivel personal como colectivo.

“La felicidad no nace del tener, sino del amar”, expresó Arbaje, resaltando el valor del amor como eje central de la Navidad.

El mensaje concluyó con el deseo de que estas festividades fortalezcan los lazos familiares y renueven la esperanza en cada hogar dominicano, llenándolos de paz y bendiciones.