Tradición que nunca falta en Nochebuena: enviar un plato al vecino

Una de las tradiciones más antiguas y entrañables de la Nochebuena en República Dominicana no está solo en la mesa familiar, sino en el gesto de compartir: enviar un plato de la cena navideña a los vecinos más cercanos.

El dominicano, conocido por su carácter solidario y social durante todo el año, intensifica ese espíritu en estas fechas de unión, cuando la comida se convierte en un puente para reforzar la cercanía y el afecto entre hogares.

Es común ver cómo, una vez terminado el “cocinado”, las matriarcas de la familia -o los hijos por encargo- recorren la calle o el pasillo del residencial con platos tapados, cargados de arroz navideño, pollo horneado o pastelón, rumbo a la casa del vecino. Nadie se sienta a la mesa sin antes cumplir con ese gesto.

El periódico HOY conversó con varias dominicanas que mantenían viva esta tradición y coincidieron en que compartir la cena es casi una extensión natural de lo que significa la Navidad.

“Es que somos solidarios, pensamos en el otro. Nos gusta compartir y más en este tiempo de Navidad”, expresó Michelle Disla, mientras ultimaba los preparativos de su cena.

Para Bethania Espinal, el gesto tiene un significado aún más cercano:

“El vecino es nuestra familia más próxima, es quien nos auxilia cuando pasa algo. Lo más lógico es que también le llevemos su cenita navideña”.

Yamilca Trinidad recordó que esta costumbre viene desde su niñez. “Mi mamá siempre me mandaba con platos para los vecinos, y ahora que tengo mi casa y un hijo, hago lo mismo. Antes de sentarnos a comer, ya yo pasé por donde mis vecinos”.