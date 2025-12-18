Abogado: sentencia de corte confirma abuso vías de derecho

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El abogado Dionisio Ortiz Acosta afirmó ayer que la reciente ordenanza de la Corte de Apelación que condena a la señora María Amelia Hazury al pago de una multa de RD$1,000.00, a favor de la sociedad comercial Fleet Capital International (Fleecap) S.R.L., por sus actuaciones, “confirma el uso abusivo” de las vías de derecho y consolida el expediente disciplinario ante el Colegio de Abogados.

El jurista se refiere a la Ordenanza 026-03-2025-S-OTD-00226, dictada por la segunda cámara civil y comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mediante la cual ordenó, en cuanto al fondo, el levantamiento de la oposición trabada por la señora Hazoury contra la sociedad comercial Fleet Capital International (Fleetcap) S.R.L.

Ortiz Acosta recordó que la decisión judicial se dio a raíz de la empresa Fleet, fuera arrastrada al conflicto por la participación de bienes en el curso de un divorcio aún sin concluir, entre Juan Rafael Llaneza y María Amelia Hazoury, “por el que la empresa fue objeto de oposiciones de pago y procesos judiciales improcedentes”.

“Se trata de una decisión de alto impacto jurídico porque confirma lo valorado en primera instancia y nueva vez impone la sanción por litigación temeraria, además es un reconocimiento formal, claro e inequívoco de que las actuaciones desplegadas contra el señor Juan Rafael Llaneza y sus empresas son ilegales y contrarias al debido proceso”, dijo Ortiz Acosta. en un documento de prensa.

La Ordenanza de marras fue dictada por los jueces Matías M. del Rosario Romero, Yokaurys Morales Castillo, Jorge L. Reyes Lara y Pedro Ramírez Salcé.