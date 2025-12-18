PLD sobre cena navideña: “La más cara de la historia”

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció ayer que el costo de la cena navideña alcanzó en este 2025 un monto récord de RD$16,825, por hogar.

Indicó que esa cifra representa la tasa anual más alta en los precios de los alimentos y un incremento acumulado de un 189.79 % desde 2020, cuando el costo de la cena navideña rondaba los RD$5,805.

La denuncia fue realizada mediante una rueda de prensa encabezada por el titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD, Adriano Sánchez Roa, quien acusó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de atentar contra una de las tradiciones familiares más sagradas para pueblo dominicano.

Sánchez Roa aseguró que el país atraviesa una estrechez económica asfixiante, en la que los salarios no alcanzan, el presupuesto familiar se destruye y los productos esenciales aumentan sin freno todas las semanas.

“Los precios de los alimentos navideños están en su punto más alto. Los principales productos de la cena navideña son inalcanzables”, lamentó.

El exadministrador del Banco Agrícola afirmó que decenas de familias dominicanas llegan a diciembre con deudas acumuladas que deberán ser solventadas con las regalías pascuales, lo que les impedirá dedicar esos recursos para un cena navideña digna.

Asimismo, se refirió a la pérdida de poder adquisitivo y la eliminación de programas sociales creados por el PLD, que solían amortiguar el impacto económico en los hogares más vulnerables y que ahora ya no existen.

En ese sentido, señaló que los bonos navideños repartidos por el actual Gobierno, no han logrado superar ni sustituir la cobertura y el impacto de aquellos programas.

Ante ese panorama, el PLD propuso cinco acciones concretas para proteger los hogares vulnerables y rescatar la producción agrícola. Entre ellas, resaltó garantizar que ninguna familia se quede sin cenar el 24 de diciembre, establecer cajas navideñas para sectores vulnerables, mediante organizaciones sociales, comunitarias y religiosas, así como la corrección de distorsiones en el sector agropecuario.

También sugirió la reincorporación de los agrónomos cancelados, la reactivación de los programas técnicos agrícolas y respaldar a los productores mediante la regulación de las importaciones y el establecimiento de precios de sustentación.