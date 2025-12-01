ACIS plantea “pacto fiscal integrado y responsable”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS), Marcos Santana, propuso la creación de un “pacto fiscal integrado, moderno y responsable” que garantice un Estado financieramente fuerte y sostenible.

“Este pacto debe ampliar la base tributaria sin afectar la productividad, promover la formalidad y asegurar que cada ciudadano contribuya conforme a su capacidad real”, explicó.

Al hablar durante la celebración del 64 aniversario de la entidad, en un acto en el que fue reconocido el presidente Luis Abinader, Santana también destacó la necesidad de una “gestión responsable y diversificada de las inversiones de los fondos de pensiones”, señalando que “estos recursos deben crecer y rendir más con garantía y seguridad”.

Sugirió sectores como la vivienda como oportunidad de inversión que ofrece “rentabilidad superior, genera miles de empleos y ayuda a reducir el déficit habitacional”.

Al referirse al modelo de gestión del Estado, Santana señaló que “la República Dominicana necesita avanzar hacia un modelo más equilibrado donde las regiones tengan mayor participación y autonomía”, reiterando el compromiso de la ACIS con un desarrollo territorial armónico.

Por otro lado, llamó a los empresarios de San Francisco de Macorís, Tenares, Salcedo, Moca y Santiago para unirse en una “mesa estratégica que impulse la carretera de cuatro carriles desde San Francisco de Macorís hasta Santiago”, una obra que calificó como “indispensable para fortalecer el corredor productivo del noroeste”.

El líder empresarial enfatizó, además el poder de la unidad empresarial, citando como ejemplo la Autopista del Ámbar, que actualmente está en fase de licitación.

Al concluir con su discurso reafirmó el compromiso de ACIS con la democracia, la libre empresa y el desarrollo económico sostenible, asegurando que la asociación seguirá siendo “un espacio donde cada empresa, sin importar su tamaño, tiene voz y valor en la construcción del futuro del país”.