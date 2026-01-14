Activista propone parte dinero SeNaSa sea atender autismo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, periodista Fernando Quiroz, propuso al presidente Luis Abinader que una parte del dinero recuperado en el caso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) sea asignado a financiar los servicios previstos en la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En un documento, el propulsor de la norma planteó conveniente esta idea, ante el prolongado incumplimiento de sus disposiciones y frente a la ausencia total de presupuesto para ejecutarla.

Quiroz afirmó que esta reasignación sería una medida inmediata, legal, viable y socialmente prioritaria, porque permitiría activar los servicios esenciales establecidos en la ley, en un contexto donde miles de familias dominicanas asumen solas los costos de terapias, diagnósticos, educación inclusiva y acompañamiento especializado.

El Ministerio Público tiene en curso una investigación contra un alegado entramado al Estado con más de 15 mil millones de pesos del SeNaSa.

El activista recordó que la Ley 34-23, promulgada el 5 de junio de 2023, establece obligaciones claras en materia de diagnóstico temprano, intervención terapéutica, apoyo familiar, educación inclusiva, integración comunitaria y formación profesional especializada.

Sin embargo, ninguna de estas responsabilidades se ha puesto en marcha, no se asignaron recursos en los presupuestos de 2024 y 2025, y para 2026 todavía se está a la espera de confirmaciones oficiales.

“Ha pasado más de dos años desde la promulgación de la ley y no se ha habilitado ni un sólo programa público que beneficie a esta población. Es imprescindible asignar recursos para cumplir un mandato legal que el mismo Estado promulgó”.